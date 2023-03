Wingene houdt grote lenteschoonmaak voor propere en zwerfvuilvrije gemeente

Net zoals de voorbije twee jaar wil de gemeente Wingene haar inwoners motiveren om in april de handen uit de mouwen te steken om mee te helpen aan de grote lenteschoonmaak. Wie deelneemt, maakt kans op een Wingenebon ter waarde van honderd euro.

“Meer en meer mensen ergeren zich aan rondslingerende troep en combineren een wandeling met een eigen opruimactie”, weet schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez.

“We willen zoveel mogelijk inwoners mobiliseren om in april een van de 200 zones in onze gemeente schoon te maken op een tijdstip dat het hen het beste past. Hoewel we met de mobiele zwerfvuilcamera van MIROM steeds meer sluikstorters betrappen en beboeten, blijft het zwerfvuil ook in onze gemeente een probleem. Meestal gaat het om kleine en verspreide hoeveelheden. Maar vele kleintjes samen zorgen er helaas voor dat sommige locaties vuil ogen. Dat is bijzonder jammer, want we hechten als gemeente veel belang aan netheid.”

Deelnemen is eenvoudig

Voor de lenteschoonmaak werd het grondgebied opnieuw opgedeeld in 200 vakken. “Gezinnen, leerlingen, leden van verenigingen, straat- en wijkcomités of iedereen die houdt van een propere buurt kan tijdens de maand april één of meerdere van deze vakken proper maken. Deelnemers claimen hun gebied op de gemeentekaart, geven aan wanneer ze gaan opruimen en met wie.”

Je zone claimen doe je via www.wingene.be/zwerfvuilactie. Hulp vragen kan aan de onthaalbalie in het gemeentehuis. De gemeente voorziet het nodige opruimmateriaal en het materiaal kan je afhalen op het recyclagepark of aan de onthaalbalie in het gemeentehuis. Na het opruimmoment wordt het zwerfvuil opgehaald door de gemeente. Deelnemers moeten enkel een mailtje sturen naar milieu@wingene.be met de locatie van het ingezamelde vuil.