Wie het examen van Mirom aflegt maakt kans op een duurzaam cadeau

De kerstexamens zitten er ongeveer op, maar Mirom gooit er nog één extra examen tegenaan: 20 meerkeuzevragen rond sorteren en afvalpreventie. Deelname aan dit examen is niet verplicht, maar wie het goed doet maakt wel kans op een mooie beloning.

Mirom wist dankzij enkele even gulle als duurzame sponsors immers een mooie prijzenpot te verzamelen, met voor meer dan 1.000 euro aan speelgoedsets, agenda’s, kaarsen en een uitgebreid Brauzz-kennismakkingspakket voor de hoofdwinnaar. Het examen is niet makkelijk, maar iets opzoeken is gelukkig niet verboden. En wie goed sorteert is al goed op weg naar een mooi resultaat. Deelnemen kan gewoon op je smartphone of computer en nog tot 31 december.