Twee nieuwe restafvalcontainers geïnstalleerd in Knokke-Heist, één glascontainer blijft tot juni buiten gebruik

Tijdens de kerstvakantie werden op twee locaties in Knokke-Heist nieuwe restafvalcontainers geplaatst. Eén glascontainer aan sporthal Laguna kan dan weer tot juni niet gebruikt worden.

De plaatsing van de restafvalcontainers gebeurde op reeds gekende locaties met glascontainers. Meer specifiek de Sparrendreef in het Zoute en Ommegang in Ramskapelle. Hiermee wil het gemeentebestuur het afvalbeheer in de kustgemeente verder optimaliseren.

Ondertussen is de glascontainer op de parking van sporthal Laguna tijdelijk buiten gebruik wegens wegwerkzaamheden. De werken duren tot eind juni, en tot dan kan de container dus ook niet gebruikt wordt. “In de tussentijd kun je gebruikmaken van de alternatieve glascontainers aan het Sint-Michielsplein, Breed Veertien en de Knokkestraat ter hoogte van de Polderstraat”, aldus het gemeentebestuur. (MM)