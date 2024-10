Trucker vindt twintigtal vaten met gedumpt chemisch product: politie en brandweer doen onderzoek

Op de parking aan de overzijde van steenbakkerij Wienerberger in Kortemark werd woensdagochtend een grote hoeveelheid gedumpte vaten met een chemisch product gevonden. “Wat er in zit weten we niet, maar de procedure Incident Gevaarlijke Stoffen (IGS) werd opgestart en we nemen geen risico’s,” zegt brandweerkapitein David Vanden Eynde. Er is een vermoeden dat het om chemisch drugsafval gaat.

Het was een vrachtwagenchauffeur die op de parking stond die woensdagochtend om 5.20 uur de vaten opmerkte. Die parking ligt in de Leenbosstraat, een kleine weg naast de Hoogledestraat, waar steenbakkerij Wienerberger ligt. De grote parking is doorgaans verlaten en ligt wat afgelegen in de duisternis. Toen de trucker wou vertrekken, merkte hij een grote hoeveelheid vaten op vlakbij. Hij belde meteen de hulpdiensten, waarna de politie en brandweer ter plaatse kwamen.

Drugsafval?

“Het gaat om een twintigtal vaten met een inhoud van 20 liter die op de parking gedumpt waren”, zegt brandweerkapitein David Vanden Eynde van post Kortemark. “Heel wat van de vaten blijken vol te zitten. Het etiket vermeldt een bepaald chemisch product, maar of dat klopt weten we niet. We hebben de site beveiligd en de procedure incident gevaarlijke stoffen opgestart. Enkele brandweermannen in speciale pakken en uitrusting benaderen daarbij de vaten om een eerste visuele controle te doen en een test te doen of dit om een zuur of een base gaat. Er werd ook een adviseur voor gevaarlijke stoffen ter plaatse gevraagd. Na de controle komen de brandweermannen terug en worden ze uitvoerig afgespoeld. We nemen dus geen enkel risico.”

Ook de politie kwam ter plaatse maar wacht voor verder onderzoek de resultaten af. Er is een vermoeden dat het om gedumpt chemisch drugsafval gaat, gelet op de hoeveelheid en de plaats van het dumpen. Zeker is dat nog niet. De Civiele Bescherming zal instaan voor het opruimen van de vaten. (JH)