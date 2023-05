’t Elsenhof in Roeselare wordt omgetoverd tot een groene oase met plaats voor spel en ontmoeting

De site van ’t Elsenhof in de Kardinaal Cardijnlaan wordt straks omgetoverd tot een plek voor de buurt waar plaats is voor zachte recreatie, spel en onmoeting in een groen kader. Daarbij gaat veel aandacht naar natuurontwikkeling en biodiversiteit. Zowel het deel waar vroeger de hoeve ’t Elsenhof lag, als waar nu het speelpleintje staat worden onder handen genomen. De werken worden er opgestart in het najaar en zullen duren tot de lente van 2024.

Blikvanger van de site wordt het paviljoen dat dankzij materiaal- en kleurgebruik moet herinneren aan de voormalige 17de eeuwse hoeve. Het paviljoen wordt de centrale ontmoetingsplaats dat plaats biedt aan een nieuwe tuinberging voor de moestuinierders, maar ook een luifel heeft met daaronder een bakoven en picknicktafels. Deze multifunctionele ruimte zal gebruikt kunnen worden door de buurt, verenigingen en scholen. Op zomerse dagen zullen buurtbewoners kunnen genieten van een spelletje petanque op een van de twee nieuw aangelegde terreinen.

Groene vingers aan het werk

“Buurtbewoners met groene vingers zullen zich kunnen uitleven. In de moestuin zal men groenten en fruit kunnen telen en voor wie mindervalide is worden moestuinbakken op hoogte voorzien. Ook verenigingen en de nabij gelegen scholen kunnen profiteren van deze stadslandbouw door er workshops of buitenklassen te organiseren”, horen we van schepen Michèle Hostekint.

Groen, water en biodiversiteit

“In het ontwerp ging extra aandacht naar natuurontwikkeling en biodiversiteit. Natuurlijke elementen zoals takkenwallen, bijenkasten en insectenhotels moeten ervoor zorgen dat de diertjes zich thuis voelen. Geurende en vruchtdragende planten en bomen zorgen dan weer voor lekkers voor vogels, bijen en vlinders. Ook de bestaande poel wordt opnieuw een volwaardig deel van de site.”

Verder houdt het ontwerp rekening met onderhoudsarm beheer, waterdoorlatende materialen, enkel verharden waar nodig, klimaatbestendige plantenkeuze en voldoende bestuivers. De combinatie van deze elementen komt de fauna en de flora zeker ten goede.

Natuurlijk spelen

Het bestaande speelplein aan de andere kant van de Kardinaal Cardijnlaan maakt plaats voor een natuurlijke speelzone met avontuurlijke speelelementen als een klimboom, wilgentunnel, een wilgenhut, speel- en stapplaten, … Fruit- en bloesembomen geven een jaar door een unieke sfeer aan deze speelzone.