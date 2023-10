Stad werkt verder aan uitvoering vuilnisbakkenplan

Het vuilnisbakkenplan dat vorig jaar werd goedgekeurd, gaat een nieuwe fase in. In maart werd een aantal vuilnisbakken weggenomen die nauwelijks werden gebruikt of die op een slechte, sluikstortgevoelige locatie stonden. Recent is de stad gestart met het plaatsen van grotere straatvuilnisbakken, bijkomende boven- en ondergrondse glasbollen.

“Met deze operatie hoopt de stad op een nettere omgeving”, stelt schepen van Afval Valentijn Despeghel (Vooruit). “De netheid blijft een taak van zowel de eigen diensten als van de bewoners én de bezoekers van de stad. Op elke vuilnisbak komt een tekst. De ene zijde van het paneel bedankt de gebruikers om het proper te houden, de andere zijde nodigt rokers uit hun peuk te doven en in het asbakje te droppen. (RED)