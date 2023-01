Stad Veurne haalt hard uit op Facebook naar sluikstorters: “Bende egoïstische vuulaards”

“Serieus? Zie’j gieder eigenlijk niet beschaamd? Bende egoïstische vuulaards.” Die niet mis te verstane boodschap stuurde de stad Veurne via haar Facebookpagina de wereld in om enkele hardnekkige sluikstorters hard aan te spreken. Een bewuste keuze. “In het verleden deden we dat al eens en was de respons niet alleen groter, het probleem minderde zelfs”, zegt burgemeester Peter Roose.

Het bericht dat de stad Veurne woensdagmiddag op haar sociale media verspreidde liegt er niet om. De boodschap kan niet duidelijker overkomen. “Serieus? Zie’j gieder eigenlijk niet een beetje beschaamd? Of zwier je junder vuiligheid ook gewoon in je eigen living? Een ander gaat het wel opruimen. Bende egoïstische vuulaards…” staat er te lezen.

De tekst wordt begeleid met vijf foto’s van recent ontdekte gevallen van sluikstorten. De reactie op het bericht liet dan ook niet lang op zich wachten. Iedereen bestempelt de feiten als schandalig.

Hardere woorden lonen

Het opvallend bericht in streektaal is heel bewust gekozen door de communicatiedienst. “Het is de tweede maal dat we dergelijk bericht verspreiden”, legt burgemeester Peter Roose uit. “De eerste keer merkten we dat de respons op dit bericht in spreektaal veel groter was. We confronteren de mensen met het gevoel dat bij iedereen leeft als we dit sluikstorten zien.”

“Het is als het ware een wake-up call. En bovendien: nadat we dit de eerste keer deden zagen we dat dit effect had. Een bericht met ‘alsjeblieft, stop ermee”, werkt niet, deze harde woorden wel. Want na de eerste keer zagen we zelfs dat het probleem alvast tijdelijk verminderde. De directe aanpak werkte wel.”

Beeldbuis aan glasbol

De beelden spreken dan ook voor zich. Grote vuilniszakken gedumpt in de gracht, een grote hoop puin midden de natuur en een kapotte krabpaal voor katten langs een landelijke weg. Het opvallendste beeld is dat van een gedumpte tv en wat ijzer aan een papier- en glasbol.

“En dit terwijl het binnenbrengen van een kapotte tv gratis is in het recyclagepark, net als verschillende andere van de gedumpte zaken”, vervolgt Peter Roose. “Iemand die een tv dumpt aan een glasbol neemt die met voorbedachten rade mee van thuis uit. Het zijn dergelijke mensen die we willen aanspreken en liefst betrappen.”

“Als onze diensten zwerfvuil opmerken wordt daar altijd een pv van gemaakt. Als de dader gevonden wordt, krijgt die een GAS-boete en worden de opruimkosten aangerekend. Het probleem van zwerfvuil is geen probleem in Veurne alleen, het is in veel gemeenten zo. Maar we zitten met enkele hardnekkige overtreders en onze boodschap is vooral naar hen gericht.” (JH)