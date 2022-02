Stad Roeselare lanceert Proximity 2.0: samen bijdragen aan een duurzamere toekomst

Na de succesvolle eerste editie van hun projectoproep Proximity, stelt Stad Roeselare opnieuw een budget ter beschikking van inwoners die zich inzetten voor een duurzame toekomst van hun stad.

Via de projectoproep Proximity 2.0 wil Stad Roeselare in samenwerking met Be Planet inwoners, verenigingen, lokale ondernemingen en bedrijven oproepen om bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor Roeselare. Door samen te werken en de krachten te bundelen, worden concrete projecten ondersteund die meebouwen aan een toekomstbestendig Roeselare.

2.0

Met de tweede versie van Proximity wil Roeselare het ecosysteem, dat gerealiseerd werd tijdens de eerste projectoproep, verder uitbouwen en uitbreiden naar elke inwoner van Roeselare die interesse heeft om lokale duurzame initiatieven op te starten.

Elke Roeselarenaar kan zijn steentje bijdragen volgens zijn/haar eigen mogelijkheden. Of het nu gaat om vrijwilligerswerk, een financiële of materiële bijdrage, alle inzet is welkom.

Infomoment en brainstorm

Op 8 maart om 18:00 wordt de projectoproep officieel gelanceerd tijdens een infomoment in The Pink Building by Maister. Alle deelnemers kunnen die avond brainstormen over wat een duurzame toekomst voor Roeselare zoal kan betekenen.

Alle inwoners en verenigingen die geïnteresseerd zijn, kunnen tot 30 april hun dossier indienen. Elk dossier zal worden beoordeeld door een onafhankelijke jury die zal bepalen welke projecten gesubsidieerd worden. Ieder project kan tot maximum 1.000 euro steun krijgen.

Alle geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.klimaatswitch.be.