Stad Harelbeke valt in de prijzen tijdens de Openbaar Groen Awards

Ieder jaar reikt de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) prijzen uit voor de beste Vlaamse gemeentelijke en stedelijke groenprojecten tijdens de Openbaargroen-Awards. Naast de prijzen krijgen de steden/gemeenten ook een aantal bloemen- en bijensymbolen op basis van hun geleverde inspanningen om hun grondgebied op een hedendaagse manier bloemen- en bijenvriendelijk te maken.

Harelbeke ontving het maximum van drie bloemensymbolen en drie bijensymbolen. “Het maximum van de bloemensymbolen verdienen we door in eigen regie – grotendeels bijenvriendelijke – bomen, bloeiende heesters, vaste planten en siergrassen aan te planten. Harelbeke zet in op een ecologisch beheer, door extensief te maaien en zo aanwezige fauna en flora alle mogelijkheden te geven. Door maar één of twee keer per jaar te maaien, krijgen planten die groeien in de grasvelden meer kans om te bloeien”, duidt schepen van Milieu Tijs Naert (Groen).

Ook het bermbeheer is aangepakt, waardoor bermen minder en op andere tijdstippen gemaaid worden en botanische diversiteit in de bermen de kans krijgt te groeien. “We passen het groenbeheer aan in functie van de bijen en ook nieuwe aanplantingen zijn voornamelijk bijenvriendelijk. Zo snoeien we heesters op het juiste moment zodat deze volop bloeien. We snoeien knotbomen in fases zodat er altijd voedsel aanwezig is op het moment dat deze bomen bloeien. Bomen laten we oud worden zodat er nuttige holtes ontstaan voor bijen en terreinen laten we waar mogelijk braak liggen omwille van de nuttige bloei.”