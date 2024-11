School Zedelgem Dorp beloond voor inzet tegen zwerfvuil

Basisschool Zedelgem Dorp kreeg een cheque overhandigd door burgemeester Annick Vermeulen en milieuschepen Stijn Timmerman voor de schoolactie in het kader van Operatie Proper van Mooimakers.be. Dat is een beloningssysteem waarbij scholen en jeugdverenigingen een duwtje in de rug krijgen om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Voor de inspanningen die de leerlingen en leerkrachten het voorbije schooljaar leverden om hun schoolomgeving en het openbaar domein proper te houden, duurzaam met afval en de groene omgeving om te gaan, werd Basisschool Zedelgem Dorp beloond met een cheque van 825 euro. Met deze geldsom kan de school inzetten op nieuwe acties, materiaal aankopen in de strijd tegen zwerfvuil of andere duurzame milieuacties ondernemen. (BC/foto BC)