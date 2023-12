Roeselare weer een stuk groener met Behaag RSL, 100.000ste boom in zicht

Het enthousiasme van de Roeselarenaars voor Behaag RSL de samenaankoop bomen en hagen, was groot. Samen bestelden ze 44 bomen, 53 pootstokken en maar liefst 3.408 stuks bosgoed, goed voor zo’n 852 meter aan prachtige hagen!

Met de actie Behaag RSL organiseerde Stad Roeselare een samenaankoop van betaalbare inheemse bomen en hagen. Tussen september en eind november konden de inwoners van Roeselare aan voordelig groothandeltarief plantgoed bestellen. In het assortiment zaten bomen, klassieke haagpakketten en gemengde haagpakketten.

“Als Stad hebben we de voorbije jaren al heel wat nieuwe bomen geplant in onze stadsrandbossen, op pleinen, in wijken en in straten. Maar ook in de tuinen is nog veel ruimte voor extra groen en dat ondersteunen we maar al te graag. Zo zorgen we samen voor een groener en gezonder Roeselare én is onze 100.000ste boom in zicht!”, aldus schepen Michèle Hostekint.

De tijdelijke actie bood de Roeselarenaar de kans om aan voordelig tarief te genieten van alle voordelen die hagen bieden. Ze zorgen voor privacy in je tuin, maken je omgeving groener en gezonder en het zijn natuurlijke windbrekers.

Bovendien verbeteren ze de luchtkwaliteit, bieden ze verkoeling op hete dagen en vormen ze een thuis voor talloze vogels, insecten en andere dieren.