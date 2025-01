Plannen nieuwe (mega)windturbine voorgesteld aan inwoners Loppem

Tijdens een infomarkt van Invento Energy kregen inwoners de plannen van een nieuwe windturbine in Loppem toegelicht. Bezorgde vragen over onder andere geluid en slagschaduw werden beantwoord. Het openbaar onderzoek voor bezwaren duurt 30 dagen en start mogelijk begin februari. Daarna geeft de gemeente mee advies voor de vergunning.

Op de verkeerswisselaar E403-E40 in Oostkamp draaien al vier windturbines met een tiphoogte van maximaal 150 meter. In die buurt kan in Loppem een vijfde exemplaar van 238 meter hoog bijkomen, tussen de E403 en Rijselsestraat. Invento kiest voor die locatie omdat de Vlaamse Regering de voorkeur geeft om een nieuwe molen te plaatsen in een buurt waar al andere turbines staan. In lijn met de regelgeving wil Invento naar eigen zeggen met een groot model ook het maximale aan energie uit een geschikte plaats halen. De geplande (mega)windmolen zou jaarlijks 17.500 MWh elektriciteit kunnen leveren. Dit is ongeveer wat 6.900 gezinnen op een jaar verbruiken. “Het is een locatie met veel wind, in een landbouwlandschap met de E403 als infrastructuurlijn en niet te dicht bij woon- of industriegebied”, klinkt het bij Invento. “Om de CO2-uitstoot op hun grondgebied te verminderen, sloot de gemeente Zedelgem zich aan bij het Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen. In het energieactieplan van het lokaal bestuur staat hoe men energie kan besparen en hoe men kan inzetten op hernieuwbare energie. Met het ‘Duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030’ engageert Zedelgem zich voor het regionale doel: tegen 2030 40% CO2-uitstoot minder dan in 2011.”

Klassieke onrust

De vragen die buurtbewoners op de infovergadering stelden zijn bemerkingen die klassiek voor onrust zorgen als er windturbines in de nabije buurt kunnen komen. “Hoeveel geluid produceren de wieken? Tot hoe ver reikt de slagschaduw?” Ook bijvoorbeeld hinder voor vogels zien ook Loppemnaars als mogelijke problemen. Volgens Invento gaat de windmolen automatisch langzamer draaien als het te hard waait en de windmolen dan te veel geluid zou maken. De nieuwe turbine zou ook de wettelijke normen voor slagschaduw op woningen halen: niet meer dan 8 uur per jaar en nooit langer dan 30 minuten per dag. Werd ook rekening gehouden met de schaduw die zichtbaar is op bijvoorbeeld garages of bomen in de tuinen?

“De windmolen komt midden in landbouwgebied naast de E403, in ruime omgeving. De dichtste woonwijk ligt op meer dan 400 meter. ‘s Avonds en ‘s nachts wordt het geluid beperkt, omdat er woningen te nabij zijn”, verklaart Invento. Zelfs al zouden er volgens de studies voor Invento weinig problemen voor de nabije natuur met ook vogels zijn, toch waren inwoners niet overtuigd. Onder meer over het geluid ‘s nachts, en de storende slagschaduw van zo’n ‘megaturbine’ van 175 diameter, bleven ze in het ongewisse, vonden ze. Op de website ‘www.dreefmolen.be’ geven foto’s vanuit verschillende punten een idee over hoe de windturbine er zal uitzien.

Optimistische plannen genoeg onderbouwd?

Of de optimistische plannen onderbouwd genoeg zijn en de nieuwe windturbine op de geplande locatie komt, valt af te wachten. Gemeenten en inwoners kunnen van concrete hinderpunten vinden dat ze te weinig informatie of garantie krijgen. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen inwoners opmerkingen en bezwaren, of steunbetuigingen, aan het lokaal bestuur van Zedelgem bezorgen. De gemeente zal “het dossier én alle eventuele bezwaren ten gronde bekijken en op basis daarvan een advies formuleren na het openbaar onderzoek. Het bestuur kan nu nog geen standpunt innemen. Als we de start van het openbaar onderzoek kennen, kunnen we het begin en het einde van het openbaar onderzoek meedelen aan onze inwoners.”

Volgens Invento kan wellicht begin februari al het openbaar onderzoek van 30 dagen starten. Dan kunnen de plannen via de gemeente, maar ook online via het Omgevingsloket ingekeken worden. Het gemeentebestuur bezorgt haar advies aan de Vlaamse Overheid die ook door overleg met andere diensten wel of niet de omgevingsvergunning zal toekennen. “Deze zomer wordt een beslissing van het Vlaams Gewest verwacht. Als een definitieve vergunning wordt bekomen, kan de windmolen groene stroom voorzien vanaf 2027”, laat Invento nog weten.