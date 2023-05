PFAS ontdekt op voormalige Sofinal-site in centrum Waregem, inwoners moeten maatregelen nemen: “Puur uit voorzorgsprincipe”

OVAM stelde tijdens een bodemonderzoek op en rond de voormalige Sofinal-Site in de Molenstraat verhoogde PFAS-waarden vast. Bewoners in een straal van 100 meter moeten van het Agentschap Zorg en Gezondheid enkele voorzorgsmaatregelen toepassen, in afwachting van verdere resultaten. “Het gaat om preventieve zaken, puur uit voorzorgsprincipe”, vertelt schepen van Milieu Maria Polfliet (CD&V).

Sinds het schandaal rond de Amerikaanse chemiereus 3M wil Vlaanderen de PFAS-vervuiling in kaart brengen. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voert op diverse locaties verkennende bodemonderzoeken uit. Vooral op brandweerterreinen en sites waar in het verleden industriële branden woedden, aangezien er vroeger PFAS in het blusschuim zat.

PFAS zijn chemische stoffen die mensen via voeding en grondwater kunnen opnemen en die bij langdurige blootstelling mogelijk schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid, doordat ze zich opstapelen in het lichaam.

Ook bij bedrijven waar PFAS werd of wordt gebruikt of geproduceerd, onderzoekt OVAM de bodem en het grondwater. Recent werden er op verschillende meetpunten verhoogde PFAS-waarden vastgesteld op de vroegere Sofinal-site in de Molenstraat 67.

Zware metalen en oliën

Volgens Jan De Nul Group, die zo’n 15 jaar geleden de grond heeft gesaneerd, werd de site door de voormalige spinnerij en ververij ernstig verontreinigd door jarenlange minerale oliën en zware metalen. Een andere bron spreekt over een lek in de aanzuigleiding van een grote stookolietank, die de bodem nog meer vervuilde.

Bewoners in een straal van 100 meter in onder meer de Molenstraat, Muizelstraat en Westerlaan werden op de hoogte gebracht. Ook in de Stijn Streuvelsstraat, Schakelstraat en de Emiel Clausstraat gelden voorzorgsmaatregelen. © GF

Ondanks de sanering, werden er recent toch verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. Bewoners in een straal van 100 meter in onder meer de Molenstraat, Muizelstraat en Westerlaan werden via een brief op de hoogte gebracht. Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert hen om no regret-maatregelen te nemen, uit voorzichtigheid in afwachting van meer informatie en verdere resultaten.

Groenten en eieren

Het wordt afgeraden om dagelijks zelf geteelde groenten en fruit te eten, en ze voor gebruik goed te wassen. Dat advies geldt zeker voor kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een verzwakte immuniteit. Ook het eten van eieren van eigen kippen wordt afgeraden. Verder hamert het Agentschap Zorg en Gezondheid op een goede hygiëne, zeker voor de maaltijd.

“Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken, uw zwembad te vullen of de moestuin water te geven”, klinkt het verder. Die laatste maatregelen gelden ook voor bewoners in een straal van 500 meter.

Geen reden tot paniek

Schepen van Milieu Maria Polfliet (CD&V) benadrukt dat het om preventieve maatregelen gaat. “Er duiken overal dergelijke zones op, maar dat betekent niet dat er een gevaar is voor de gezondheid. De maatregelen worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid puur uit voorzorgsprincipe opgelegd. Er is dus geen reden tot paniek.”

Ook in de Stijn Streuvelsstraat, Schakelstraat en de Emiel Clausstraat gelden voorzorgsmaatregelen. Maar daar moet de bodem nog onderzocht worden. Of er al dan niet PFAS in de grond zit, is dus niet gekend.

Meer info vind je op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/waregem-no-regret-maatregelen-pfas.