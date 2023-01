Organisatie Proper Strandlopers erkend door UNESCO

De organisatie Proper Strandlopers, die zich inzet om zwerfvuil van op het strand te ruimen, is nu erkend door UNESCO. “We zijn 1 van de 100 projecten, die in 2022 toegelaten werden tot de groep UNESCO Green Citizens en zijn daar erg fier op. Daarin zitten talloze initiatieven, die de bevolking inspireren op vlak van biodiversiteit”, klinkt het bij de organisatie.

“Dankzij die erkenning worden al onze vrijwilligers, die lid zijn of actief helpen om mee op te ruimen met onze organisatie deel van de UNESCO Green Citizens. Dat globale project is een verzameling van allerlei initiatieven, die de bevolking inspireren op vlak van biodiversiteit, hydrologie, de oceaan, educatie voor duurzame ontwikkeling en lokale kennis.”

In december deden de vrijwilligers van de Proper Strandlopers 132 acties om zwerfvuil op te ruimen. Gemiddeld gezien waren er hier zes vrijwilligers per dag mee bezig. Er werd in de laatste maand van 2022 3.130 liter zwerfvuil verzameld op het strand en in duinen en dan nog eens 690 liter zwerfvuil op de rest van het grondgebied van de kustgemeentes.