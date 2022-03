Opgeruimd staat netjes: Stad Roeselare vraagt baasjes om hondenpoep op te ruimen

Uit het stijgend aantal meldingen rond overlast door hondenpoep dat Stad Roeselare ontvangt, blijkt dat hinder door hondenuitwerpselen steeds vaker lijkt voor te komen. Hoewel Roeselare veel actie onderneemt tegen zwerfvuil in de stad, is sinds het begin van de coronacrisis het aantal meldingen toch sterk gestegen. Daarom roept Stad Roeselare hondenbaasjes nogmaals op om de uitwerpselen van hun viervoeter direct op te ruimen.

In de meeste gemeenten moeten hondenbezitters een zakje bij hebben, de hond aan de lijn houden en de hondenpoep opruimen. Ook in Roeselare is dat het geval en zijn hondenbaasjes zelfs verplicht om steeds twee zakjes bij te hebben.

Gevaarlijk

Uitwerpselen van honden kunnen bovendien ziektes verspreiden, die vooral voor jonge kinderen gevaarlijk kunnen zijn. Zo kunnen in hondenpoep bijvoorbeeld eitjes van spoelwormen zitten. Meteen de uitwerpselen van je hond opruimen, is dus de boodschap.

“Je zakje deponeer je in een straatvuilnisbak of in een hondenpoepbuis. Is er geen hondenpoepbuis of vuilnisbak in de buurt? Dan moet het zakje helaas toch mee naar huis. Ongemakkelijk is dat vaak wel, maar absoluut beter dan een boete”, zegt Stad Roeselare.

Sancties

Wie zich niet aan die regels houdt, riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro of 30 uren gemeenschapsdienst.