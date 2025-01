Oorzaak vervuiling bufferbekken in Zwevegem nog niet gekend

Sinds halverwege augustus werd er vervuiling vastgesteld in het bufferbekken aan het James Ensorplein op de Kappaert. “Het water kreeg een donkere kleur, er was geurhinder en de vervuiling leidde tot zuurstoftekort en bracht vissterfte met zich mee.”, vertelt Raf Deprez, schepen van openbare werken.

Er werden maatregelen getroffen om de oorzaak te achterhalen en de hinder te beperken. In het water werden verhoogde waarden van zware metalen en chemisch zuurstofverbruik aangetroffen.

In augustus werd een extern bureau ingeschakeld om het bekken te beluchten en werd een zuiveringssysteem geplaatst. Men nam waterstalen en werden de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), Aquafin en de provincie West-Vlaanderen betrokken.

Na nieuwe vervuiling half september, werd een cameracontrole uitgevoerd in de riolering van de Stedestraat en een waterstaal genomen van het bufferbekken. “Er werd, samen met de politie, een onderzoek gestart of de vervuiling gelinkt kon worden aan bedrijvigheid in de omgeving en of de vervuiling afkomstig was van het reinigen van betonmolens op de nabijgelegen werf. Dit zonder resultaat.

Mobiel meettoestel

In oktober werd een mobiel meettoestel geplaatst waarmee de zuurstofwaarde, pH-waarde en geleidbaarheid wordt gemeten.

Nadat er begin november een nieuwe melding kwam, werd onmiddellijk de beluchting opgestart. “Er werd een plaatsbezoek uitgevoerd door de omgevingsinspectie i.s.m. de gemeente of de vervuiling gelinkt kon worden aan bedrijvigheid aan de overkant van het kanaal en er werd ook rookdetectie uitgevoerd in de riolering ter hoogte van de Kappaertsite en op 4 punten werden waterstalen genomen.”, zegt schepen van omgeving Wim Monteyne.

Nog steeds worden waterstalen genomen en is er overleg met de betrokken diensten en geregeld wordt een visuele controle uitgevoerd in de rioleringsputten op de Kappaertsite.

“De oorzaak is nog niet gevonden, ondanks de vele inspanning die het lokaal bestuur en de betrokkene instanties hebben geleverd. De situatie wordt verder opgevolgd en indien nodig worden bijkomende acties ondernomen.”, besluiten Wim Monteyne en Raf Deprez.