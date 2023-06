Oorzaak van de vervuiling van de Brugse reitjes blijft een mysterie

De waterkwaliteit van de Brugse reitjes beroert de lokale politici. Dat bleek duidelijk met drie interpellaties in de Brugse gemeenteraad. Maar milieuschepen Franky Demon (CD&V) is nog altijd op zoek naar de boosdoener die onder meer olie en vervuild rioolwater loosde.

Sandrine De Crom (Open VLD), Stefaan Sintobin (VB) en Andries Neirynck (Groen) polsten naar de stand van zaken in het dossier van de recente vervuiling van de Brugse reitjes.

Bruinkoolvezel

Sandrine De Crom (Open VLD) wees er het stadsbestuur op dat ze al in 2014 interpelleerde over de reiniging van onze Brugse reitjes: “Toen opperde ik het voorstel om gebruik te maken van bruinkoolvezel. Ondertussen zijn we 9 jaar verder… Hoe proper zijn onze reitjes op vandaag?”

“De recente olievervuiling zou niet de oorzaak zijn van de verontreiniging in de Augustijnenrei. Het zou eerder te wijten zijn aan een regenwaterriool waarvan het vuil water in de reien is gestroomd na hevige regenbuien. Wat heeft het cameraonderzoek van de regenwaterriool van de Geldmuntstraat tot de Ezelbrug door Farys ons geleerd? Heeft Brugge al eens gecheckt wat men doet in steden als Amsterdam en Venetië? Misschien vallen daar lessen te leren?”

Stefaan Sintobin (VB) polste naar oorzaak en gevolgen: “Is er gevaar voor de volksgezondheid, heeft dit gevolgen voor bootjes en zwemzone aan Coupure? Er zijn nog rioolputten, worden die ook gecontroleerd?”

Sensoren

Andries Neirynck (Groen) pleitte ervoor om de laatste punten waar afvalwater geloosd wordt aan te pakken: “Stad Brugge kocht onlangs nog overstort sensoren aan. We pleiten al jaren voor een grondige bestrijding van de laatste maar hardnekkige vervuilers van de reitjes en een efficiënte aanpak van de overstorten.”

“De recente vervuiling met olie en septisch materiaal bereikte de Lange Rei, waardoor onder meer Sint-Leo/Hemelsdaele hun jaarlijkse sprong in de reitjes diende te vervangen door een watergevecht op de speelplaats. Een spijtige zaak.”

Defect overstort

Milieuschepen Franky Demon (CD&V) antwoordde: “Een defect overstort in de Korte Winkel in Brugge heeft inderdaad een deel van de vervuiling van de reitjes veroorzaakt. Door de hevige regenval kon het overstort het rioolwater niet meer tegenhouden, het euvel is hersteld.”

“Maar dit is niet de enige verklaring. Daarom heb ik aan watermaatschappij Farys gevraagd om met camera’s de rioleringen in de nabijheid van de reitjes te controleren op eventuele andere mankementen die mee de vervuiling van de reitjes kunnen veroorzaken. Er kunnen nog andere oorzaken zijn van de olievervuiling. Zo’n uitgebreid cameraonderzoek is wel een moeilijke en langdurende klus. Begin juli zal Farys dat onderzoek uitvoeren.”

“Onze diensten hebben zelf al heel wat riooldeksels opgetild. Dat heeft nog niks opgeleverd, het is zoeken naar een naald in een hooiberg om te weten van waar de vette smurrie vandaan komt. Er was wat geurhinder, enkele watervogels en vissen zijn gestorven, maar er is geen gevaar voor de volksgezondheid. De vervuiling ligt ver van het parcours van de toeristenboten en van de zwemzone in de Coupure. Die ondervinden hier geen hinder van. De aangelegde dammen hebben de vervuiling ingeperkt tot een kleine zone”, aldus de Brugse milieuschepen Franky Demon.