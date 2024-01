Nog geen aparte GFT-inzameling in Staden

Afvalintercommunale Mirom Roeselare, waartoe ook Staden behoort, vroeg en kreeg uitstel om een aparte inzameling van GFT te organiseren. “GFT is de afkorting van groenten, fruit en tuin”, legt omgevingsschepen Chris Verhaeghe (Open Vld) uit. “Vanaf 1 januari werd het apart inzamelen van GFT de norm en mogen etensresten en tuinafval niet meer in de restafvalzak. Mirom kreeg uitstel om alles goed te organiseren.”

“Voorlopig wijzigt er in onze gemeente dus niets. Er is uitstel tot 1 januari 2026. Etensresten uit de afvalzak houden kan door te composteren, door kippen te houden of door op allerlei andere manieren voedselverlies te vermijden.” (BCH)

Meer info: www.mirom.be.