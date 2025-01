Nieuwpoort lanceert campagne tegen hondenpoep: K*K IS K*K

Onder de noemer K*K IS K*K lanceert Stad Nieuwpoort een nieuwe bewustmakingscampagne om het probleem van hondenpoep op het openbaar domein aan te pakken. Dit initiatief heeft als doel hondenbezitters te sensibiliseren om de uitwerpselen van hun viervoeters altijd op te ruimen. Wie in gebreke blijft, riskeert een boete van 250 euro.

Met de start van het nieuwe jaar stelt Stad Nieuwpoort een net openbaar domein voorop als belangrijk streefdoel. In het kader hiervan wordt een gloednieuwe bewustmakingscampagne rond rondslingerende hondenpoep op gang getrokken, gericht op inwoners en bezoekers.

Van sensibilisering…

De campagne K*K IS K*K bestaat uit een duidelijke tweefasige aanpak. In eerste instantie ligt de nadruk op preventie en sensibilisering. Dit gebeurt door het plaatsen van infoborden, verspreid over het volledige Nieuwpoortse grondgebied. Deze roepen hondeneigenaars op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

De borden zijn strategisch neergeplant op 59 plekken waar veel mensen komen en waar doorgaans veel overlast is van niet-opgeruimde hondenpoep. Ook bij de twee hondenloopweides in het Prins Mauritspark en het Leopold II park wordt de campagne duidelijk zichtbaar gemaakt.

De boodschap wordt op sociale media en via de overige digitale stadskanalen extra kracht bijgezet door twee bewustmakingsvideo’s die de problematiek van rondslingerende hondendrollen tonen. Schepen van Afval en Milieu Maarten Claeys legt de nadruk op het nut van de bewustmakingsvideo’s: “Met deze video’s willen we hondeneigenaars op een directe en visuele manier sensibiliseren. Ze maken duidelijk welke ongemakken hondenpoep veroorzaakt en tonen hoe eenvoudig het is om het probleem samen aan te pakken. Zo zetten we de toon voor een proper Nieuwpoort, een prioriteit voor het stadsbestuur. De Stad rekent op de medewerking van alle inwoners en bezoekers om deze ambitie waar te maken.”

Om inwoners actief te betrekken bij de campagne biedt Stad Nieuwpoort gratis affiches aan. Deze kunnen opgehaald worden aan de onthaalbalie in het Stadhuis of bij de Dienst Toerisme in Nieuwpoort-Bad. Door een affiche aan het raam te hangen, benadruk je dat rondslingerende hondenpoep écht onaanvaardbaar is. De affiches zijn een eenvoudige, maar krachtige manier om iedereen te herinneren aan het belang van een nette buurt.

… tot sancties

In een latere fase zal de focus verschuiven naar actieve handhaving en sanctionering, verklaart burgemeester Kris Vandecasteele: “De campagne wil in eerste instantie mensen voorlichten. We rekenen daarbij op ieders verantwoordelijkheidszin en roepen actief op om samen te werken aan een proper Nieuwpoort. Wie zich echter niet aan de regels houd en de openbare ruimte bevuilt, zal de gevolgen dragen. Hardleerse vervuilers riskeren een boete van 250 euro.”

Doordachte voorzieningen voor hondeneigenaars

Nieuwpoort faciliteert hondeneigenaars met de nodige infrastructuur om hondenpoep correct op te ruimen. Verspreid over Nieuwpoort-Stad, Nieuwpoort-Bad, Sint-Joris en Ramskapelle staan een 75-tal hondenpoeppalen. Hier kunnen hondeneigenaars gratis zakjes ophalen om de uitwerpselen van hun huisdieren op te ruimen en ze correct te deponeren.