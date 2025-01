Nieuw afvalbeleid in Middelkerke: vereenvoudigde ophaalmomenten en nieuwe afvalstraten

Er is nogal wat veranderd in Middelkerke inzake het afvalbeleid. De ophaalrondes en ophaalmomenten werden vereenvoudigd en op diverse plaatsen werd ondergrondse containers en afvalstraten geplaatst.

Dit alles komt er ook in strijd tegen zwerfvuil en om het iedereen makkelijk te maken. Sedert dit jaar zijn er nog maar twee ophaalsectoren in de gemeente. Sector 1 beslaat het toeristische deel van Middelkerke en Westende tussen de zeedijk en de kustweg. Voor Middelkerke komt daar nog de Kerkstraat bij. Sector 2 behelst de dorpen en het hinderland. Ook wat betreft de ophaalmomenten is alles veel eenvoudiger en vooral duidelijker geworden. De afvalophaling voor restafval, PMD en papier en karton is voortaan overal op maandag. PMD, papier en karton worden om de twee weken opgehaald, de ophaling van restafval blijft wekelijks.

“Iedereen kreeg een nieuwe afvalkalender in de brievenbus, maar toch zijn er blijkbaar nog mensen die niet echt op de hoogte zijn van de nieuwe ophaalregeling” zegt schepen Henk Dierendonck. “Onze diensten merken dat er nog vuilnisfracties op verkeerde dagen worden buiten geplaatst. Op de zakken werd een sticker gekleefd met de melding dat de zak op het verkeerde moment buitenstond.” Als dit blijft gebeuren staat de overtreders een GAS-boete van 350 euro te wachten. De afvalzak moet ook voor de eigen gevel of het eigen perceel worden buiten geplaatst en aan wandelaars of andere weggebruikers geen hinder veroorzaken. Wie nog een afvalkalender wil kan deze krijgen in het MAC of bij infopunt toerisme. Ondertussen zijn in de gemeente ook al 11 ondergrondse containers geplaatst voor restafval en 4 afvalstraten. Deze bestaan uit vier containers, een voor papier en karton, een voor glas, een voor PMD en een voor restafval.