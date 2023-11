Zwin Natuur Park in Knokke-Heist ringt ruim 8.000 vogels voor wetenschappelijk onderzoek

In het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist zijn tussen 30 juli en 12 november 8.254 vogels geringd in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Sinds 2019 kregen op het ringstation in het Zwin Natuur Park ruim 35.000 vogels een ring rond hun poot.

Het Zwin Natuur Park voert samen met het KBIN, het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, onderzoek uit op lange termijn. Hiermee willen ze duidelijke trends blootleggen in de trekroutes van vogels. Daarom worden jaarlijks zo veel mogelijk vogels voorzien van een ring rond de poot. Naast de nieuwe vogels die dit jaar een ring kregen, waren er ook 607 terugvangsten van vogels die eerder al geringd waren. Een deel van die vogels kreeg eerder in het Zwin Natuur Park een ringetje, maar enkele dieren kregen ringen op andere plaatsen in België of in Nederland, Frankrijk Duitsland en Zweden.

64 verschillende soorten

In totaal werden deze keer 64 verschillende soorten vogels geringd. De meest geringde soort was de zwartkop. De top drie werd vervolledigd door kleine karekieten en rietzangers. De roodborst, vorig jaar nog op nummer twee, viel uit de top drie. Dat is te wijten aan het wisselvallige weer vanaf eind september. Opvallende aantallen waren er daarnaast van Cetti’s zanger (158 exemplaren), tuinfluiter (413), grasmus (178), vuurgoudhaan (111), fitis (139), gekraagde roodstaart (45) en nachtegaal (31).

“Door elk jaar op dezelfde manier te werk te gaan, wordt op termijn een heel waardevolle dataset verzameld, die onze inzichten in het trekgedrag van vogels verder moet verbeteren”, klinkt het bij het Zwin.