Zwaluwen zoeken onderdak bij Harelbeekse gastgezinnen

Via het project ‘Zwaluw-onder-dak’ vragen Stadlandschap Leie en Schelde en de stad Harelbeke de kinderen en mensen die in de buurt van een zwaluwenkolonie wonen, om hen aan een woonst te helpen. Schepen van Milieu Tijs Naert (Groen) verspreidt de oproep. De kinderen van de stedelijke basisschool Centrum engageerden zich al om onder begeleiding kunstnestjes te maken.

Binnenkort keren de zwaluwen na hun overwinteringsperiode terug naar de plek waar ze hun vorige kroost grootbrachten. Alleen is een nieuw nestje bouwen vaak niet evident.

Daarom doet schepen van Milieu Tijs Naert een oproep: “Huizen zijn volledig toegemetseld dezer dagen en door de vele droogteperiodes is modder schaars. Bovendien worden de nesten van zwaluwen nog te vaak vernietigd door mensen of dieren. Daarom vragen we aan mensen die in de buurt van een zwaluwenkolonie wonen om hen aan een woonst te helpen”, aldus de schepen.

Gratis kunstnesten

Via het project ‘Zwaluw-onder-dak’ kan je via het Stadlandschap en de stad Harelbeke gratis kunstnesten bestellen. “Indien je dit wenst krijg je ook bijhorende mestplankjes. Dat biedt zwaluwen de kans om zich bij terugkomst weer in hun vertrouwde omgeving te settelen.”

Het project van het Stadlandschap Leie en Schelde sluit aan bij de inspanningen die het stadsbestuur reeds vele jaren doet. “De laatste huiszwaluwkolonie in het centrum van de stad wordt sinds 2000 van nabij opgevolgd. De stad heeft in de voorbije periode al heel wat kunstnesten kunnen plaatsen bij enthousiaste bewoners in onze stad. Met de actie in samenwerking met het Stadlandschap Leie en Schelde schakelen we nu een versnelling hoger.”

Centrumschool helpt mee

“De kinderen van de stedelijke basisschool Centrum in Harelbeke engageren zich om onder begeleiding kunstnestjes te maken. Ze kregen materialen en klei om aan de slag te gaan en een nestje te bouwen”, geeft schepen van Onderwijs Francis Pattyn (CD&V) mee. De eerste twee kunstnesten werden trouwens in Harelbeke al in 2003 aan de stedelijke basisschool Centrum opgehangen.

Wie een huiszwaluw-gastgezin wil worden, kan een mail sturen naar stadlandschapleieschelde@west-vlaanderen.be of bellen naar 056 244 017. Een medewerker van het Stadlandschap bekijkt de locatie en laat weten of je woning in aanmerking komt. Als dat het geval is, maak je samen een afspraak om de kunstnesten te hangen. Je ontvangt ook een bordje om jezelf kenbaar te maken als huiszwaluw-gastgezin. De eventuele noodzaak tot het plaatsen van mestplankjes wordt eveneens in overleg en nadat het nest in gebruik is genomen bekeken.