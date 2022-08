Zeldzame spitssnuitdolfijn duikt op voor kust De Panne: “Slecht nieuws, want die dieren overleven hier niet”

Voor de tweede keer deze zomer werd aan de Belgische kust een erg zeldzame spitssnuitdolfijn waargenomen. In De Panne zwom het dier maandag rond voor de kust. Hun aanwezigheid hier is geen goed teken. “Deze dieren leven normaal in de diepte van Atlantische Oceaan en vinden in de Noordzee geen voedsel. Het is haast zeker een teken dat ze gedesoriënteerd zijn”, zegt marien bioloog Jan Haelters.

De spitssnuitdolfijn werd maandag enkele honderden meters voor de kust van De Panne waargenomen door iemand die de zee opging. Aan de hand van de videobeelden werd duidelijk dat het om een spitssnuitdolfijn ging. Mogelijk ging het om meer dan één exemplaar. Het is reeds de tweede keer deze zomer dat dergelijk dier gezien wordt aan de Belgische kust. Eind juli spoelde een exemplaar aan op het strand van Wenduine. Het dier kon door de brandweer terug naar zee gebracht worden. Wat er met dat dier gebeurde is onduidelijk. Korte tijd later spoelde een dood exemplaar aan in Nederland. Mogelijk ging het om dat dier.

Slecht nieuws

“Dat deze dieren hier meer en meer gezien worden is slecht nieuws”, zegt marien bioloog Jan Haelters. “Tot jaren geleden waren er amper meldingen maar nu zijn dat er steeds meer. Niet alleen bij ons maar ook in de Noordzee in Nederland, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Deze dieren horen hier eigenlijk niet thuis en kunnen hier niet overleven. Ze leven normaal in de diepte van de Atlantische Oceaan waar ze op honderden meters diepte op inktvissen jagen. In de Noordzee vinden ze die prooien niet. De dieren die hier dus gezien worden hebben zeer weinig overlevingskansen. Als er hier een aanspoelt, zoals in Wenduine, zullen we het terug naar zee brengen. In Nederland is dat anders. Daar wordt door de overheid geen reddingsactie meer opgezet omdat de dieren eigenlijk ten dode zijn opgeschreven. Ze vinden intuïtief de weg niet terug naar de Atlantische Oceaan want het feit dat hier geraakt zijn is een teken dat ze gedesoriënteerd zijn.”

Gehoorschade door sonar van marine?

Jan Haelters voert onderzoek naar de feiten en publiceerde er al een rapport over. “Zekerheid over het waarom dat ze op de dool zijn is er niet. Maar er zijn vermoedens dat de dieren gehoorschade opliepen door luide sonargeluiden van oefeningen die de marine uitvoert in de Atlantische Oceaan. Het gaat om toestellen om vijandige onderzeeërs op te sporen. In het verleden waren er al meldingen van aangespoelde exemplaren in de Canarische Eilanden, de Bahama’s en Griekenland en daarbij werd vastgesteld dat er weken daarvoor oefeningen met dergelijke sonar worden uitgevoerd. De marine is er zich van bewust dat dit schade kan veroorzaken bij de dieren maar anderzijds primeert vaak de nationale veiligheid bij dergelijke oefeningen. Naast die theorie zou het ook toeval kunnen zijn want ook in de jaren 30 en 50 waren er meldingen van spitssnuitdolfijnen.” Het exemplaar van in De Panne werd na maandag niet meer gezien. (JH)