Zaakvoerder uit Ieper redt reebok uit hachelijke situatie met judotechnieken: “Dacht eerst dat het een inbreker was”

Voor de zaakvoerder van het Ieperse bedrijf Ypes Franklin Kinget en werknemer Patrick Deseure startte de werkweek dinsdagochtend op een ongewone manier. Tussen de spijlen van de toegangspoort bleek een reebok vast te zitten. Met vereende krachten konden ze het dier bevrijden. Een boswachter bracht het dier opnieuw naar een bosgebied.

Rond 6 uur arriveerde Franklin aan zijn industrieel las- en bekabelingsbedrijf van de groep SKT op de Ieperse industriezone langs de Bargiestraat. “Ik deed de poort open en zag wel een schaduw in mijn achteruitkijkspiegel maar sloeg er niet veel acht op”, vertelt hij.

“Tot mijn rechterhand Patrick, die achter me stond, riep dat er iets in de poort vast zat. Ik dacht meteen aan een koperdief en stormde er op af. Tot ik zag dat het eigenlijk een reebok was die met het hoofd vast was geraakt.”

Judotechnieken

Franklin en Patrick aarzelden niet en probeerden meteen het dier uit zijn hachelijke positie te bevrijden. Maar dat verliep niet zonder slag of stoot. “Nadat we de reebok hadden bevrijd, moesten we het in bedwang kunnen houden”, vervolgt Franklin.

“Was het meteen weggelopen was het ongetwijfeld in het drukke verkeer op de industriezone gesukkeld. Ik ken wat judotechnieken en slaagde er in het dier tegen de grond te werken. Ondertussen haalde Patrick sterke plakband en konden we de poten vastbinden.”

“Evident was dat niet want het dier stampte hard en probeerde ook met de horens uit te halen. Het was een regelrecht gevecht maar we zijn blij dat we het beest konden redden.”

Vrijgelaten in achtertuin

Na de redding lichtte Franklin de politie van de zone Arro Ieper in, die op haar beurt het Vlaams Agentschap Natuur en Bos contacteerde. Een boswachter ging uiteindelijk langs en in samenspraak met Franklin werd beslist om de reebok opnieuw vrij te laten in natuurgebied Fort Saint-Nicolas. “In mijn achtertuin”, lacht Franklin.

“Ik ben er fier op dat ik samen met Patrick de reebok kon redden. Was de poort opnieuw dicht gegaan dan was de reebok quasii zeker gestorven. In ons bedrijf gaat industrie sowieso hand in hand met de natuur. In de zomer is er aan het bedrijf een bloemenweide en ook in de winter zorgen we er met aangepast zaaisel van groenbemesting voor dat er bloemen zijn.”

“Er lopen hier ook twee hanen rond en plannen een valkentoren. Volgens de boswachter was het heel uitzonderlijk dat de reebok zich op het industrieterrein waagde. Wellicht maakte het tijdens het rustige, verlengde Pinksterweekend de oversteek van een kudde aan de andere kant van de vaart.”

