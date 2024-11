Wie helpt boer Jos om zijn weide te redden

Boer Jos uit Reningelst wil zijn weide kunnen vrijkopen en een groene ontmoetingsplek van maken voor jong en oud uit Reningelst en omstreken. Hij wilde weide redden van projectontwikkelaars die de weide willen converteren in een nieuwe wijk. In 2018 werd een actiecomité ‘sympathisanten van de weide van boer Jos’ opgericht om de weide te redden en dat is geëvolueerd tot een coöperatief burgerplatform ‘Dhage’. “Een belangrijke partner in dit project is onder andere vzw De Weij die heel wat activiteiten in en rond de weide organiseert”, zegt Marjolein Six van Dhage, voorzitter van vzw de Weij en dochter van boer Jos.

Ferrariskaart

“De plek is een historische weide die eind 18e eeuw al op de Ferrariskaart stond. Daarnaast is de weide ook signaalgebied. Dat wil zeggen dat het gebied, met een totaaloppervlakte van 2ha, een sterk waterbergend karakter heeft. Met Dhage CVSO koesteren wij dit stukje groen in hartje Reningelst. Samen met Regionaal Landschap Westhoek en Westlandia werd er in 2023 en 2024 al heel wat ingezet op het versterken van de biodiversiteit in de weide”, vertelt Marjolein.

De helft van de weide, ongeveer 1ha, is ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. “Daaraan hangt een geschatte waarde van 633.000 euro. Eén van de mede-eigenaars stelde een ultimatum: we dienen één achtste van de weide aan te kopen tegen januari 2025. De aktedatum werd reeds vastgelegd bij de notaris; de deadline is 14 januari. We zijn dus op zoek naar particulieren, verenigingen en bedrijven die zich willen engageren om coöperant te worden.”

Nog 17.500 euro nodig

“Je steunt ons goede doel als particulier of vereniging door een aandeel van 1.250 euro te kopen. Bedrijven kunnen zich engageren vanaf vier aandelen, 5.000 euro. Op dit moment zijn we slechts 14 aandelen verwijderd van ons doel. We hebben dus nog 17.500 euro nodig om de aankoop te kunnen laten doorgaan. Met deze aankoop worden Dhage CVSO en onze aandeelhouders voor de helft eigenaar van deze unieke plek”

Info: www.dhage.be/