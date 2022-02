Weide in Wakkensteenweg krijgt er vijftien bomen bij

Stad-Land-Schap ’t West-Vlaamse Hart subsidieert de toevoeging van kleine landschapselementen in West-Vlaanderen. In Wielsbeke plantte Jan De Potter met enkele buurtbewoners 15 bomen op een weide in de Wakkensteenweg. “Het is belangrijk voor de biodiversiteit en de verfraaiing van het landschap”, klinkt het.

“Stad-Land-Schap ’t West-Vlaamse Hart heeft zelf geen gronden ter beschikking. Daarom moedigt de organisatie mensen aan landschapsaanpassingen te doen op hun grond in de vorm van subsidies. Bomen, hagen of een natuurlijke poel zijn onmisbare elementen voor een mooi landschap waar het aangenaam wonen, wandelen en fietsen is. Ook vogels, zoogdieren, amfibieën en insecten weten een divers en natuurlijk landschap sterk te waarderen.”

“Daarom ondersteunen de provincie en de steden en gemeenten van het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse Hart inwoners met plannen om hun stukje landschap onder handen te nemen. Dat doen we met advies, subsidies of plantacties”, zegt Pieter Blontrock van ’t West-Vlaamse Hart.

15 jaar blijven staan

Jan De Potter uit Wielsbeke houdt schapen op een lapje grond langs de Wakkensteenweg en deed een subsidieaanvraag. Dat is één van de 50 projecten die het Stad-Land-Schap al ondersteund heeft. “De bomen zijn heel duurzaam: er komen 6 winterlinden en 9 fruitbomen. Dankzij subsidies van het Stad-Land-Schap en de gemeente kost het een privépersoon slechts een derde van de prijs. Daartegenover moet ik ervoor zorgen dat de bomen zeker 10 tot 15 jaar blijven staan en dat zal het geval ook zijn”, legt hij uit.

Op zaterdag 22 januari plantte hij samen met een zestal gezinnen uit de omgeving. Daarvoor gebruikten ze compost die de buurtbewoners al een tijd samen vergaren. “Bij mijn schapen staat een compostbak voor de buren. Daar breien we nu dus een vervolg aan. Compost is heel goed voor de boompjes en konden we nu gebruiken voor de aanplant.” Niet alleen de verfraaiing van het landschap en de biodiversiteit zijn voor hem belangrijk. “We kunnen dit koppelen aan wat buurtwerking. De buren kunnen een boompje adopteren en samenkomen bij de bomen. Over enkele jaren, als de bomen wat sterker zijn, kunnen we de oogst samen delen”, besluit hij. (NVR)