Week na erfgoedboomgaard gaat voedselbos in de grond bij ziekenhuis: “Grootste stadspark is gedragen door buurt”

Een week na de erfgoedboomgaard ging het voedselbos zondag in de grond voor het grootste stadspark van Ieper in de schaduw van het Jan Yperman Ziekenhuis. Een emotioneel moment voor schepen Valentijn Despeghel, die afscheid nam van z’n “paradepaardje”. “Ik hoop dat het nieuw bestuur dit verder uitvoert.”

Vrijwilligers trotseerden zondagochtend een ijzige wind om het voedselbos van het toekomstig Ypermanpark aan te planten. Ook Cosette (3) en Marcel (4) waren van de partij, warm ingeduffeld tegen temperaturen die het vriespunt naderden. “Wij wonen vlakbij”, vertelt papa Bram Verslyppe (35), die zijn kroost hielp planten. “Dit park wordt erg gedragen door de buurt”, stelt Valentijn Despeghel. “Op mijn allerlaatste dag als schepen van natuur en landschap ben ik blij dit voedselbos nog te kunnen aanplanten.”

Landbouwgebied

“Vroeger was dit landbouwgebied, maar er kwam steeds meer bewoning en een ziekenhuis”, wijst Despeghel. “Toch willen we ook in dit park later voedsel oogsten, door de aanplant van 120 fruitbomen in een erfgoedboomgaard en dit voedselbos met een 300-tal bomen en struiken met eetbare noten, bessen en andere vruchten.” Onder meer pecannoot, Japanse kweepeer, Aziatische zandpeer, aardbeiboom, monnikspeper en gojibes. “Een landbouwvorm geïnspireerd op natuurlijke bossen met een zeer brede waaier aan inheemse en uitheemse eetbare soorten.”

“Dit voedselbos groeit uit tot een gevarieerde, aangename en eetbare plaats en kan verder uitgebouwd en beheerd worden door een groep gelijkgestemde vrijwilligers. Ook buurtbewoners kunnen er bijdragen én proeven. Ondanks de koude zijn hier toch tientallen mensen met kinderen: de inwoners waarderen deze plek en tijdens het planten krijg je vanzelf wel warm.”

“Ongezien in Westhoek”

Despeghel noemt het Ypermanpark zijn “paradepaardje”. “Hierin stak ik mijn hart en ziel. Ik heb keihard gewerkt om middelen te vinden. In totaal kwamen we uit op 1,5 miljoen euro aan subsidies en sponsoring, waardoor de stad slechts ongeveer 4 procent hoeft bij te dragen. Een onverhoopt succes.”

“Het grootste park dat de stad ooit aanlegde”, klonk het meermaals in de voorbije legislatuur. “Vijftien hectare, vrij ongezien in de Westhoek. Hier komt nog een dorpsweide, een speelzone van een hectare, een natuurzone… Zo komen we tegemoet aan het beperkte groenaanbod in deelgemeente Sint-Jan aan de noordzijde van de stad. De beek krijgt extra ruimte waardoor de wijk Potakker niet meer onder water komt. Op vlak van klimaatadaptatie zitten heel wat toekomstbestendige zaken in dit park.”

Leprozerie als landmark

“Met de voormalige middeleeuwse leprozerie Hooge Siecken herbergt het park een zeer waardevolle historische site. Recent kende het Agentschap voor Onroerend Erfgoed een subsidie toe om deze site in het landschap te visualiseren, het verhaal over het leven in de leprozerie te vertellen en in overleg met de buurt een landmark uit te werken. Samen met het Yper Museum en CO7 gaat de dienst Landschap op korte termijn aan de slag om dit verder vorm te geven.”

De uitbouw van het park is een meerjarenplan, maar bezieler Despeghel en zijn partij Vooruit zetelen straks in de oppositie. “Ik hoop dat alles verder wordt uitgevoerd: de middelen en plannen zijn er en de aanvraag voor de omgevingsvergunning is in opmaak”, zegt Despeghel. “Er is zelfs een personeelslid aangeworven met Europese subsidies om het project verder op te volgen. Vanaf volgend jaar kunnen de grote werken starten, waaronder het graven van poelen en het verbreden van de Bellewaerdebeek.”

Nieuwe ploeg plant mee

Toekomstig burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper) kwam zondagmorgen mee planten, samen met enkele schepenen die maandag de eed afleggen op de installatievergadering van de gemeenteraad. “Het plan is intussen toegelicht aan de nieuwe ploeg”, aldus Desomer. “Op vandaag is er geen enkele reden om aan te nemen dat dit niet zou worden uitgevoerd. Met onze aanwezigheid deze ochtend wilden we dat bevestigen.” (TP)