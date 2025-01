Vrijwilligers stomen zich klaar voor nieuwe paddenoverzetactie in Izegem

Een groep vrijwilligers maakt zich klaar voor de organisatie van een nieuwe paddenoverzetactie in Izegem. Ze kwamen maandagavond samen in zaal Molenwiek op de Bosmolens voor een uitgebreide briefing.

In het vroege voorjaar, bij de eerste lentewarmte, begint de jaarlijkse paddentrek. Dan trekken amfibieën massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Onderweg komen ze allerlei gevaren tegen, zoals fietspaden en autowegen. Daarom hebben de diertjes hulp nodig. “Er waren op de infoavond vijfentwintig mensen aanwezig, waaronder vijf nieuwe vrijwilligers”, zegt coördinator Thomas Segers. “Het totaal aantal vrijwilligers komt op zestig. In Izegem zijn er drie plekken waar onze vrijwilligers een handje toesteken. Veertig mensen helpen in de buurt van provinciedomein Wallemote-Wolvenhof, tien doen hetzelfde aan het Rhodesgoed in Kachtem en nog eens tien mensen zijn actief in de buurt van Tinnenpot. Bij Wallemote-Wolvenhof en Tinnenpot gaat het om een raapactie. In Rhodesgoed worden schermen geplaatst en vangen we de beestjes op in emmers.”