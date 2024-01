Vraag advies aan een tuincoach: “In geen geval een tuinarchitect”

Inwoners uit Diksmuide, Poperinge en Veurne kunnen een beroep doen op tuincoaches om advies te krijgen in hun tuin. Het Regionaal Landschap Westhoek leidde de coaches op in het kader van het LEADER-project ‘Biodivers Tuinieren in de Westhoek’. Dinsdagavond mochten ze hun diploma in ontvangst nemen. Nu ze geslaagd zijn voor hun examen, kunnen ze aan de slag.

“Wie een tuincoach vraagt, krijgt – tegen betaling van een vrijwilligersvergoeding van 20 euro – het bezoek van een tuincoach in hun tuin die advies geeft over hoe de tuineigenaar bepaalde ingrepen kan doen om de tuin aan te passen een klimaatrobuuste tuin. “Wie overtuigd is om thuis zelf aan de slag te gaan, maar twijfelt over de juiste aanpak of de mogelijkheden in zijn of haar tuin, kan een beroep doen op een gediplomeerde tuincoach. Ze bezorgen je heel wat concrete tips en tricks, plantenlijsten op maat van je tuin… Uiteraard beslis je als tuineigenaar zelf wat je al dan niet wilt veranderen. Op deze manier worden individuele tuinen meer dan een groene stapsteen, maar vormen ze een groter geheel met ruimte voor biodiversiteit”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, voorzitter Regionaal Landschap Westhoek vzw.

Biodiverser

In totaal hebben tien tuincoaches het traject afgewerkt: één uit Diksmuide, vier uit Poperinge en vijf Veurne. “In december legden ze allemaal een examenbezoek af en slaagden met glans. We selecteerden vier examentuinen waar de tuincoaches onder begeleiding van RLW hun examen konden afleggen. Belangrijk te nuanceren dat tuincoaches geen ‘tuinarchitecten’ zijn. Ze werken dus geen kant en klaar plan af. Wel komen ze langs voor een eerste advies, een dialoog om geïnteresseerden op weg te helpen in hun denkoefening en ambitie om hun eigen tuin ‘biodiverser’ te maken”, zegt Ben Desmyter, schepen van Duurzaamheid.

Inwoners uit Diksmuide, Poperinge en Veurne kunnen een beroep doen op tuincoaches om advies te krijgen in hun tuin. © gf

“De voorbije jaren hebben we flink wat inspanningen geleverd met de stad Poperinge op vlak van vergroening. Onder andere onze begraafplaatsen, restpercelen – die voorheen grasvlaktes waren, maar nu met vaste planten werden aangelegd -, boomvoeten, bloembollen, extra bomen… Geregeld kregen zowel ikzelf als de groendienst vragen van inwoners welke planten we precies gebruiken of hoe ze zelf hun tuin biodiverser kunnen maken of ontharden”, vertelt schepen Desmyter.

“Van hieruit rees het idee om ook in Poperinge na te denken hoe we via ‘tuincoaches’ op een laagdrempelige manier inwoners kunnen bijstaan in een eerste advies om in hun tuinen ook zaken te gaan aanpakken. Een systeem van tuincoaches loopt al enkele jaren in elke steden zoals bijvoorbeeld Kortrijk. Het idee lieten we ook vallen bij het Regionaal Landschap. Na verdere bespreking groeide een LEADER project via het Regionaal Landschap waarbij ook Veurne en Diksmuide mee hun schouders onder gezet hebben.”

(Mentale) gezondheid

Het project werd in het voorjaar van 2022 ingediend binnen de toen lopende LEADER-oproep. Leader Westhoek is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling in de Westhoek dat voor 50% bestaat uit Europese steun, voor 25% uit Vlaamse steun en voor 25% uit Provinciale steun. Projecten die binnen Leader worden goedgekeurd, zoals biodivers tuinieren.

“Met het project willen we vooral inwoners kennis laten maken met wat leeft in hun omgeving en hen ondersteunen om in hun eigen tuin aan de slag te gaan voor een meer biodiversere Westhoek, want het is wetenschappelijk bewezen dat een grotere biodiversiteit in onze omgeving niet enkel een positief effect heeft op wilde bijen, zweefvliegen, vlinders, libellen, tuinvogels, egels,… maar ook op onze eigen (mentale) gezondheid. Tuinen hebben bovendien een belangrijke, verbindende rol in het landschap van de Westhoek, en bij uitbreiding daarbuiten. Bijna tien procent van de oppervlakte in Vlaanderen bestaat namelijk uit private tuinen.”