Vos gesignaleerd in Oostende, stad roept op om dier met rust te laten

In Oostende is de afgelopen dagen een vos gespot. Het dier werd onder meer in de Vuurtorenwijk en aan de Oosteroever gezien. Zo meldt de stad maandag. De stad vraagt inwoners en bezoekers om de vos met rust te laten en het dier niet te voederen.

De afgelopen dagen kreeg de stad Oostende verschillende meldingen over de vos. “Het is belangrijk dat we de vos ruimte geven, ook om zich veilig te voelen. Probeer alsjeblieft niet om de vos te vangen, te benaderen of te voederen. Zoals bij elk wild dier, kan ook deze vos onvoorspelbaar gedrag vertonen als ze zich bedreigd voelt. Als je de vos ziet, blijf dan op een veilige afstand en geniet vooral van het moment”, zegt schepen van Dierenwelzijn Fabrice Goffin (Vooruit).

Wie zich zorgen maakt over de aanwezigheid van de vos kan de veiligheidsdiensten contacteren.