Voorstelling van de nieuwe Scheldefietsroute: “Natuur primeert in Spiere-Helkijn”

Deze woensdag stond de voorstelling van de nieuwe Scheldefietsroute op het programma. In de vergaderzaal van het gemeentehuis in Spiere-Helkijn werden de betreffende gemeentes plechtig ontvangen. De nieuwe fietsroute is een traject van ruim 45 kilometer en gaat over de gemeentes Spiere-Helkijn, Kortrijk, Zwevegem, Bossuit en Avelgem.

Met een welkomstwoordje ontvangt burgemeester Dirk Walreat zijn collega’s, de afgevaardigden van Westtoer en de pers: “Het is me een groot genoegen om deze Scheldefietsroute toe te lichten. Spiere-Helkijn is een uithoek in West-Vlaanderen. We zijn een plattelandsgemeente en proberen die titel ook de beschermen.” Voor een groot deel omringt door de Schelde, het maakt Spiere-Helkijn tot een interessante streek voor toeristen. Ondanks dit gegeven maakt Dirk hier geen prioriteit van. “Het aantrekken van toerisme is zeker geen hoofddoel, maar het is toch mooi meegenomen. Natuur primeert bij ons in Spiere-Helkijn, en met dit project zijn we in feite met een netwerk verbonden.”

Nieuw merk

Bij een herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen worden in totaal 25 gloednieuwe fietsroutes voorzien. De Scheldefietsroute is etappe elf in dit ambitieuze project. “Bij de lancering zetten we vooral in op kwaliteit en vernieuwing. Dit sluit perfect aan bij ons nieuwe merk Visit West-Vlaanderen”, verklaart Lien Phlypo, directeur van recreatie Westtoer. Op de route maak je kennis met het glooiende landschap tussen Leie en Schelde, de Tontekapel, de West-Vlaamse Scheldemeersen het Kanaal Bossuit-Kortrijk, het Orveytbos en enkele nieuwe picknickplekken. Je kan terecht op het terras van Site Transfo in Zwevegem voor een drankje of kan de passerende boten bewonderen op de Schelde aan het Oud Zwembad van Spiere.

Vijf startpunten

“De route wordt voorzien van zeshoekige bordjes die de richting aanwijzen. Er zijn vijf startpunten die voorzien zijn van een startbord: Toerisme Spiere-Helkijn, Sportcampus Lange Munte in Kortrijk, Transfo Zwevegem, Het Pompgebouw in Bossuit (Avelgem) en aan gc Spikkerelle in Avelgem. Van deze routes zal er geen aparte folder meer verschijnen, deze zullen geïntegreerd zijn op de fietsnetwerkkaarten” , verklaart de directeur.