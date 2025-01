Volgende fase grootschalig natuurherstelproject kustduinen in Nieuwpoort en Koksijde

In december 2021 startte het Agentschap voor Natuur en Bos, samen met 15 partners het grootschalige DUNIAS-project voor het natuurherstel langs de volledige Vlaamse kuststrook. Bedoeling hiervan: de hele kuststrook vrijmaken van struikachtige invasieve uitheemse soorten. Tweede helft januari 2025 start de fase om de kustduinen in Nieuwpoort en Koksijde aan te pakken.

In januari 2024 zijn de werken aan de Oostkust gestart. Van Knokke-Heist tot een deel van Oostende wordt ook deze winter de hoofdbehandeling verdergezet of nazorg voorzien. Een volgende fase van het project richt zich op de Westkust met grote werken in Nieuwpoort en Koksijde. Vanaf maandag 20 januari ‘25 gaan deze werken van start. Het gaat over de Groenendijk, Ter Yde, Oostvoorduinen, Plaatsduinen, Hoge Blekker, Doornpanne, Witte Burg, Schipgatduinen en Zeebermduinen. In april worden alle grote werken stilgelegd omwille van het broedseizoen. In het najaar, na het toeristische seizoen, worden de werken hervat of nazorg voorzien.

Het LIFE DUNIAS-project laat inheemse soorten opnieuw floreren in de Vlaamse kustduinen door woekerplanten te verwijderen, want die zorgen voor een onevenwicht in de duinen en verdringen er waardevolle natuur. Vanaf midden januari verdwijnt ongeveer 30 hectare aan woekerplanten, ditmaal voornamelijk uit de duinen van de Westkust.

Biodiversiteit redden

Rimpelroos, mahonie, boksdoorn of Amerikaanse vogelkers horen hier van oorsprong niet thuis en bovenal woekeren ze volop in onze duinen. De rimpelroos bijvoorbeeld is afkomstig uit Oost-Azië en kan tot 22% per jaar uitbreiden. Onderzoek toont aan dat na invasie van de roos typische planten van onze duinen verdwijnen. Projectcoördinator LIFE DUNIAS Reinhardt Strubbe: “Niets doen is geen optie: woekerplanten verdringen andere planten door hen zonlicht te ontnemen. Deze werken zijn noodzakelijk voor de biodiversiteit in onze duinen en om onze inheemse planten opnieuw ademruimte te geven.”

‘Snoeien om te groeien’ is de aanpak in dit project. Een kraan graaft tot 1 meter diep en schept 1 kubieke meter zand op, dat wordt vervolgens gezeefd. Met het uitgezeefde zand wordt het oorspronkelijke duinprofiel hersteld. Planten en wortels worden afgevoerd voor compostering. De natuurlijke vegetatie herstelt zich spontaan na de werken. Woekerplanten zoals sneeuwbes, Amerikaanse vogelkers en cotoneasters pakt de LIFE DUNIAS-Natuurpuntploeg afzonderlijk aan. Zij werken het hele jaar met kleinere machines of handmatig. De voorbije maanden vond je ze in de duinen van Oostende, Bredene, Middelkerke en Koksijde. De komende maanden zetten ze hun werk daarin verder. Het LIFE DUNIAS-project loopt tot eind 2026.

Administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos Goedele Van der Spiegel: “Een hele karwei met bijpassend kostenplaatje: het project kost meer dan 7 miljoen euro waarvan 60 procent wordt bekostigd door Europese subsidies. Dankzij de gecoördineerde aanpak met alle voornaamste duinbeheerders in België pakken we een groot deel van de Vlaamse duinen aan in dit unieke project.”