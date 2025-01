Vlaanderen koopt 34 ha duinen aan in De Haan

Tijdens de laatste maanden van haar mandaat als minister van Leefmilieu keurde Zuhal Demir (N-VA) de aankoop goed van ruim 34,4 ha duinengebied in De Haan. “Op zich geen bedreigd gebied”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele, maar als je echt wil bepalen hoe die duinen beheerd moeten worden, ben je best zelf eigenaar.”

De aankoop, goed voor een investering van 1.721.850 euro, betreft de Spanjaardduin op grondgebied De Haan, tegen de grens met Bredene. Ook een smalle strook voor de Golf ten westen van de Vosseslag, en een zone ten oosten van Vosseslag tot en met De Kijkuit werden aangekocht. Om de zone te beheren, werden afspraken gemaakt met Natuurpunt in het kader van het natuurbeheersplan. “Toen we hierover overlegden, twijfelden de minister en ikzelf om die toch wel aanzienlijke investering te doen”, zegt burgemeester en oud-Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (Lijst Burgemeester en N-VA).

Beperkingen

“Aangezien de Koninklijke Schenking eigenaar was, was het gebied immers niet meteen bedreigd. Maar als je echt wil bepalen hoe die duinen beheerd moeten worden, is het best dat je zelf eigenaar bent. Bovendien waren er de in de schoot van de Vlaamse regering afgesproken beperkingen op de aankoop van landbouwgebied om er natuur van te maken. In die context besloot de minister om het duingebied toch maar aan te kopen.” Op 30 oktober werd de akte verleden.