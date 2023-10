Vlaamse Regering erkent Zwinstreek als landschapspark

De Vlaamse Regering heeft vrijdag negen Vlaamse Parken erkend. Het enige in West-Vlaanderen is het landschapspark ‘Zwinstreek’ in Knokke-Heist.

Deze erkenning is het hoogtepunt van een uitvoerige selectieprocedure waarbij samenwerking centraal stond. Finaal oordeelde een onafhankelijke jury over de kandidaten.

Internationale uitstraling

“Na jarenlange inzet en overleg tussen vijf Vlaamse agentschappen, vertegenwoordigers van tientallen lokale besturen, verenigingen en private eigenaars, brengt deze selectie natuur, erfgoed, landbouw en toerisme samen in een herkenbare en uitnodigende vorm” zeggen Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

“De Vlaamse Parken zullen niet alleen een motor voor streekontwikkeling zijn, maar zullen samen ook de internationale uitstraling van Vlaanderen met haar pracht, praal en streekproducten versterken”. Ook www.vlaamseparken.be is intussen gelanceerd.

Getijdengebied

Landschapspark Zwinstreek is een getijdengebied op de grens van Vlaanderen en Nederland. De ligging aan de kust maakt het gebied uniek ten opzichte van andere natuurgebieden in Vlaanderen. Geen enkel ander Vlaams Park heeft het strand en de zee zó dichtbij.

In een Landschapspark ligt het accent op de diverse functies van het gebied en de eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur. “Zo speelt erfgoed ook een zeer belangrijke rol in deze parken. Ze zorgen voor herkenbare bakens die laten zien waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken. Ze vertellen dus mee het verhaal van een dorp en de geschiedenis ervan. Op die manier zijn erfgoed, maar ook natuur, landbouw en toerisme ook met elkaar verbonden in de Vlaamse parken”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

Oproep

In april 2021 lanceerden de Vlaamse ministers Demir en Diependaele een oproep voor kandidaat-Nationale Parken Vlaanderen en -Landschapsparken. Oorspronkelijk dongen tien gebiedscoalities mee naar erkenning als Nationaal Park en dertien naar erkenning als Landschapspark.

Na een beoordeling door twee onafhankelijke commissies gingen zes kandidaat-Nationale Parken en zeven kandidaat-Landschapsparken door naar de volgende ronde. Zij werden begeleid in de opmaak van een masterplan en een operationeel plan. Uiteindelijk dienden vijf kandidaten een aanvraag voor een erkenning als Nationaal Park in, en zes kandidaten voor een erkenning als Landschapspark.

Subsidie

Na advies van de commissies van experten voor Nationale Parken en Landschapsparken heeft de Vlaamse Regering beslist negen kandidaten te erkennen. De erkende parken kunnen nu hun masterplannen realiseren. Ze krijgen daarvoor de nodige steun. Voor Landschapsparken als de Zwinstreek is dat 489.000 euro per jaar. Daarnaast is er een stevig investeringsbudget beschikbaar voor alle parken de komende jaren.

Het traject stimuleerde overheden, terreinbeheerders, verenigingen en private landgoedeigenaars om samen aan de slag te gaan met de natuur en het landschap in hun regio. Dankzij de erkenning als Vlaams Park kunnen die samenwerkingsverbanden tot volle ontplooiing komen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, Toerisme Vlaanderen, het Departement Omgeving en het Agentschap Onroerend Erfgoed coördineren het Vlaams Parkenbeleid.