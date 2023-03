Venetiëbos wordt niet gekapt, NMBS krijgt geen toestemming van minister en Agentschap Natuur en Bos

Het Venetiëbos in Harelbeke wordt niet bebouwd. Eigenaar NMBS had plannen om het perceel, dat ingekleurd is als woongebied, te verkopen aan een ontwikkelaar. Het Agentschap Natuur en Bos geeft nu echter geen machtiging om het Venetiëbos ‘te vervreemden’. Stad Harelbeke had daartoe aangedrongen bij de minister en het Agentschap.

Op de splitsing van twee spoorlijnen aan de Venetiëlaan ligt een perceel openbare restgrond, wat nu het zogenaamde Venetiëbos vormt. Het gaat om een bos van zo’n 4000m². In de jaren ‘70 werd de grond als woongebied bestemd. “In 1988 organiseerde de stad in het kader van een nationale boomplantactie de aanplant van dit bos”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “Vele scholen namen daar toen aan deel. Daarna nam de stad op deze locatie het Venetiëbos in beheer. Het beheer hield voornamelijk het onderhoud van de aangelegde padenstructuur en een aantal bosbeheeringrepen in.”

In 2022 stelde de grond online te koop als woongebied, dus een ontwikkelaar zou in principe het bos kunnen weghalen om woningen op te realiseren. “Nadat we als stad bijna per toeval ontdekten dat het Venetiëbos te koop stond om op te bouwen, schoten we direct in actie. De stadsdiensten formuleerden een duidelijk en stevig bezwaar en dit werd overgemaakt aan zowel de NMBS als het Agentschap Natuur en Bos. We stelden daar ook de vraag om dit bos met de stad in beheer te krijgen en dus dit bos niet verder te koop aan te bieden.”

“De stad ontving onlangs goed nieuws: de NMBS heeft geen machtiging gekregen om het Venetiëbos te ontvreemden. Onze argumentatie werd integraal gebruikt om de machtiging tot vervreemding te weigeren. We vragen dus ook aan de NMBS om dit bos niet verder te koop te stellen.”

Stukjes groen koesteren

Ook Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir is tevreden met het negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos: “De niet verleende machtiging voor de kap van het Venetiëbos ligt in de lijn van ons beleid: het bestaande bos maximaal vrijwaren, én uitbreiden waar mogelijk. Kleine stukjes groen, en zeker in een verstedelijkt gebied zoals in Harelbeke, moeten we koesteren en niet kappen.”

Lokaal gemeenteraadslid Wout Patyn (N-VA) vult aan: “Ik roep de NMBS op om hun verkoopplannen op te bergen en in te gaan op de vraag van het Harelbeeks stadsbestuur om een beheerovereenkomst af te sluiten. De Harelbeekse politiek trekt hier aan hetzelfde zeel. Stasegem werd de afgelopen jaren al sterk verkaveld. De laatste stukjes kostbaar groen bewaren zijn er dan ook een must om het broos evenwicht tussen mens en natuur te vrijwaren.” (JM)