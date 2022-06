Uitzonderlijke natuurwandeling in ‘De Oude Leiearm’

Op zaterdag 11 juni aanstaande is publiek uitzonderlijk welkom in natuurreservaat ‘De Oude Leiearm’. Via een geleide natuurwandeling onder begeleiding van een natuurgids krijgen een beperkt aantal bezoekers de mogelijkheid het Oude Leiereservaat gelegen op de grens van Kuurne en Kortrijk te betreden.

“Het 7,4 hectare grootte Oude Leiereservaat wordt sinds 1987 beheerd door Natuurpunt De Vlasbek”, vertelt Johan Staelens, conservator van het natuurgebied.

“In dit gebied is een prachtige fauna en flora aan te treffen. Daarnaast biedt het reservaat ook aan heel wat vogels, verschillende vlindersoorten, kleine en middelgrote zoogdieren en insecten een veilig onderkomen. Onder meer vlindersoorten als het hooibeestje, het bruin-blauwtje en het groot dikkopje, die heel zeldzaam zijn, vinden er hun thuis, net als de beschermde vlindersoort Spaanse Vlag. Maar ook de even zeldzame eikelmuis is er terug te vinden. Het is net door het vlinderbeheer waaraan onze natuurvereniging doet binnen deze natuurparel dat die vlindersoorten worden aangetrokken. Om de natuurlijke biotoop van de vlinders niet te verstoren is natuurgebied ‘De Oude Leie’ dan ook niet toegankelijk voor het grote publiek, al maken we aanstaande zaterdag graag een uitzondering. Om de rust echter niet te verstoren binnen het reservaat opteren we er dan ook voor om komende zaterdag via kleine groepjes het natuurdomein te betreden.” Geleidde wandelingen binnen het natuurreservaat ‘De Oude Leiearm’ starten op zaterdag om 9 en 10.30 uur en om 14 en 16 uur. Natuurpunt De Vlasbek vraagt echter vooraf in te schrijven indien je wenst deel te nemen aan een van de voorziene bezoeken. Alle wandelingen gaan van start aan het jaagpad onder de brug R8 (kant Harelbeke). De toegang van het jaagpad is gelegen naast het standbeeld ’t Hert naast de kruising van de R8 met de N43. Wie optimaal wenst te genieten van de wandeling doet best stevige wandelschoenen aan en voorziet zich het best van een verrekijker. (BRU)