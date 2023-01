Tuinranger Heidi krijgt Groene Pluim

De Groene Pluim van Groen Knokke-Heist gaat dit jaar naar ‘tuinranger’ Heidi Lecluyse uit Heist. “Als tuinranger geef ik de mensen met veel plezier tips en aanbevelingen voor het aanleggen of onderhouden van hun tuin op een manier die de biodiversiteit ondersteunt”, zegt Heidi.

Elk jaar reikt de Knokke-Heistse afdeling van de partij Groen de Groene Pluim uit aan een persoon of organisatie die zich inzet voor natuur en milieu of welzijn en verbondenheid in de samenleving. Dit jaar gaat deze Groene Pluim naar kokkin op rust Heidi Lecluyse uit Heist, voor haar activiteit als ‘tuinranger’. “Als tuinranger geef ik de mensen met veel plezier tips en aanbevelingen voor het aanleggen of onderhouden van hun tuin”, verduidelijkt Heidi.

“Ik heb dertig jaar lang in diverse Knokke-Heistse restaurants gewerkt, als kokkin. Toen mijn man enkele jaren geleden is gestorven, ben ik met weduwenpensioen gegaan. Maar ik wilde me toch nog nuttig blijven maken voor de maatschappij”, vertelt Heidi. “Via een vriendin die bij het gemeentebestuur werkt, heb ik me eerst geëngageerd als ‘compostmeester’, dus de burgers leren composteren. Maar op den duur geraakte dat project met de compostmeesters wat op een dood spoor. En toen is het gemeentebestuur ingestapt in het project met ‘tuinrangers’ van Inverde, een centrum dat opleidingen over bos-, groen- en natuurbeheer aanbiedt. Ik heb hiervoor zes lesbeurten gevolgd, gegeven door een ecoloog, en heb daarvan enorm veel opgestoken.”

“Wat ik vooral heb geleerd, en nu zelf de mensen bijbreng, is dat je niet altijd een grote oppervlakte nodig hebt om bij te dragen aan de biodiversiteit, de diverse en nodige groei van bloemen en planten en aanwezigheid van vogels, bijen en insecten. Ook op een terras of een balkon kun je al veel. Een paar planten, wat water voor de vogels…: dat kan al veel doen.”

Veel voldoening

“In de praktijk kom ik vooral in de kleinere tot middelgrote tuinen advies geven, omdat mensen met echt grote tuinen meestal een professionele tuindeskundige onder de arm nemen. Welke tips ik dan geef? Dat gaat bijvoorbeeld over welke haag je best kunt plaatsen op een bepaalde locatie, over het plaatsen van bijenkorven, over bepaalde planten. Uit enquêtes blijkt dat zo’n 85 à 90 procent tevreden is over de adviezen die we geven. Dat vrijwilligerswerk schenkt me dus heel voldoening, en ik was ook heel aangenaam verrast door de Groene Pluim van Groen Knokke-Heist.” (PDV)

https://www.tuinrangers.be/