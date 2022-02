Tuinarchitect verzet zich tegen het rooien van eeuwenoude Linde: “De kap valt niet te compenseren”

Mivalti, het centrum voor volwassenen met een beperking, heeft het fiat gekregen om een volledige nieuwbouw te bouwen ter vervanging van een deel van de huidige, fel verouderde accommodatie. Alleen moet het daarvoor wel enkele bomen rooien, waaronder een eeuwenoude Linde met een stamomtrek van meer dan drie meter. Tot grote ontsteltenis van tuinarchitect Stijn Verhalle: “Het zit me heel diep”

“Het bestaande gebouw is verouderd en moet dringend aangepast worden aan de huidige normen”, vertelt waarnemend algemeen directeur van Mivalti Alain Nauwelaerts. Daarvoor moet een eeuwenoude Linde wel wijken. En dat gaat er bij tuinarchitect Stijn Verhalle niet in. “Ik heb vaak mijn bezorgdheid geuit, maar het mocht nooit baten”, zucht hij. Stijn Verhalle kent het huis nochtans. Al twee jaar lang werkt hij aan het belevingspad in het centrum. “Maar had ik dit geweten, had ik die opdracht nooit aangenomen.” De hele situatie zit hem dan ook erg diep. “Aanvankelijk probeerde ik het bestuur intern op andere gedachten te brengen, maar dat baatte niet.”

Nochtans had de directie daar volgens hem een ideale gelegenheid voor. “De oorspronkelijke vergunningsaanvraag werd ingetrokken, waarna er een nieuwe werd ingediend. Dé kans om de boom alsnog te vrijwaren, maar dat is niet gebeurd.” Ook het bezwaar tegen de omgevingsvergunning dat hij indiende werd door de stad niet weerhouden.

Mivalti en de stad maken zich immers sterk dat de kap gecompenseerd wordt met de aanplant van 24 bomen, maar daar neemt de tuinarchitect geen genoegen me. “Zo’n boom kan je helemaal niet compenseren. Zelfs niet met honderd bomen”, windt hij zich op. “Die boom is honderd jaar oud en is nog in perfecte gezondheid. Hij zou gemakkelijk nog eens zou oud kunnen worden. Enkele twijgjes in de plaats, zouden dan ook helemaal geen compensatie zijn.”

Veel opties om zich te verzetten heeft hij evenwel niet meer. “Ik kan nog voor 13 maart een beroepsprocedure opstarten bij de provincie, maar of dat iets zal uitmaken, zal afhangen van het maatschappelijk draagvlak dat gecreëerd kan worden. Om dat te doen zal ik alleszins alles in het werk stellen.”

Bij Mivalti betreuren ze de hetze. “Natuurlijk vinden wij het ook zonde dat zo’n waardevolle boom moet verdwijnen, maar er is gewoon geen andere mogelijkheid. We hebben alle opties grondig bekeken en wilden op een bepaald moment zelfs proberen om de boom in het gebouw te zetten, maar niets was mogelijk”, aldus Alain Nauwelaerts. “We dragen de natuur hoog in het vaandel, maar op een bepaald moment moet je je kunnen neerleggen bij een keuze.” Bij Mivalti hoopt men rond het bouwverlof te kunnen starten met de werken. De nieuwbouw moet plaats bieden voor zo’n veertien bewoners. (TM)