Tuinarchitect blijft zich verzetten tegen mogelijke kap van eeuwenoude linde en trekt naar Raad voor Vergunningsbetwistingen: “We gaan door tot het einde”

De hetze rond de eeuwenoude linde op de site van Mivalti blijft duren. Mivalti wil de boom rooien voor de bouw van een nieuwbouw, maar dat is buiten tuinarchitect Stijn Verhalle en vzw Bescherm Bomen en Natuur gerekend. Nadat Stijn Verhalle na een beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning zowel bij de stad als bij de provincie bot ving, trekt de vzw nu naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Het verwerpen van het beroep was immers een puur politiek beladen beslissing”, aldus Stijn Verhalle.

Medio februari trok Stijn Verhalle al eens aan de alarmbel. Zijn beroep bij de stad tegen de omgevingsvergunning werd toen echter niet weerhouden. Daarop trok hij naar de provincie, waar zijn bezwaar nu ook door de deputatie verworpen werd. “Op zich geen verrassing”, sneert Verhalle. “Het was immers opnieuw een puur politiek geladen beslissing. Opnieuw werden alle adviezen van deskundigen in de wind geslagen. Zelfs die van de Provinciale en de gemeentelijke omgevingsambtenaren en de groenambtenaar van Stad Tielt. Heel jammer.”

Toch is Stijn Verhalle niet van plan om nu op te geven. Hoewel zijn beroep onontvankelijk verklaard werd en hij zelf geen bezwaar meer kan indienen omdat hij geen belanghebbende is in de zaak, vond hij met de vzw Bescherm Bomen en Natuur wel een geschikte partner. “Zij kunnen gelukkig wel naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen”, zegt Stijn Verhalle. “Men heeft dan ook een UDN-procedure (voor zaken met een uiterst dringende noodzakelijkheid, red.) ingediend, waarbij ze de schorsing en de vernietiging van de vergunning vragen. Bereidheid tot een compromis is er immers niet. Ik ben uiteraard heel blij met wat de vzw doet en steun ze volop. Het toont dat ook zij voor de volle honderd procent overtuigd zijn van de grote waarde die de boom heeft.”

Zuurstofproductie

Stijn Verhalle is er ook nog steeds heilig van overtuigd dat de linde niet te compenseren valt. “Zelfs niet met duizend boompjes. Want zelfs na deze droge zomer is de eeuwenoude linde nog groen, vitaal en volumineus. Dat toont nog maar eens dat we hier over een kerngezonde boom spreken. Daarnaast is het ook bewezen dat een grote boom, zeker eentje van zo’n omvang veel meer bijdraagt aan de zuurstofproductie dan kleine, jonge bomen.”

Komende donderdag komt de zaak al voor. “Nu is het een zaak voor advocaten en hebben we het zelf niet meer in handen, maar we gaan door tot het einde. Deze boom is immers te belangrijk om er licht over te gaan”, besluit Stijn Verhalle.

Wat de impact zal zijn op de bouwplannen van Mivalti is nog niet duidelijk. Bij de zorginstelling was dinsdagnamiddag niemand bereikbaar voor commentaar. (TM)