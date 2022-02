Terreinwerken voor 45 hectare extra natuurgebied in Kwetshage gaan van start

De Vlaamse Landmaatschappij start met de inrichting van bijkomend rietmoeras en poldergrasland in Kwetshage, een gebied op Varsenaarse bodem langs het kanaal Brugge-Oostende.

Zo ontstaat bijna 45 hectare extra natuurgebied, als compensatie voor de ontwikkeling van de achterhaven van Zeebrugge en de aanleg van de A11. De werf ligt langs het jaagpad van het kanaal Brugge-Oostende, maar zal geen hinder veroorzaken voor fietsers en wandelaars.

De komende weken gebeuren voorbereidende werken, zoals kappingen en ruimingswerken. Daarna liggen de werken even stil. Van zodra de bodemtoestand het toelaat, gaan deze zomer de eigenlijke inrichtingswerken van start. Het gaat om grootschalige grondwerken: er wordt in totaal 29 hectare rietmoeras en 15 hectare poldergrasland ontwikkeld. Dat is zowat 65 voetbalvelden natuurgebied.

Poldergrasland vernat

“Het nieuwe natuurgebied sluit aan bij de vier hectare rietmoeras die een kleine tien jaar geleden werd aangelegd als compensatie voor de aanleg van de snelweg A11, op de plek waar vroeger de zogenaamde spookbruggen van Kwetshage lagen,” zegt schepen van Milieu Claudia Coudeville. “Daarbij wordt nog vijf hectare bestaand poldergrasland vernat, ook als compensatie voor de A11. De werken zullen vermoedelijk in het najaar 2023 klaar zijn.”

“Voor de omvorming van de terreinen in Kwetshage tot moeras is een verhoging van het waterpeil nodig. Omdat Kwetshage een overstromingsgebied is dat ervoor zorgt dat gebieden stroomopwaarts niet overstromen bij zware regenval, moet de waterpeilverhoging beperkt blijven. Er worden daarom in combinatie met de peilverhoging grootschalige grondwerken uitgevoerd om het gebied te vernatten. Een windwatermolen en twee nieuwe stuwen zullen een voldoende hoog waterpeil garanderen.”

Kiekendief

“Het nieuwe natuurgebied zal vooral een nieuw leefgebied worden voor moerasvogels zoals de bruine kiekendief. Het nieuwe natuurgebied zal niet open zijn voor het publiek. Wel komt er een uitkijkheuvel langs het jaagpad”, besluit Coudeville. (PA)