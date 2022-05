Stad Izegem bedankt peters en meters openbaar groen

Op het grondgebied van de stad Izegem is heel wat openbaar groen aanwezig, dat onderhouden wordt door de groendienst van de stad. “Bepaalde stukken openbaar groen worden echter ook door inwoners van de stad onderhouden. Om hen te bedanken voor hun engagement, ontvangen de peters en meters elk jaar een cultuurbon”, vertelt schepen van Groenbeleid Caroline Maertens.

Momenteel onderhouden acht Izegemnaren perken in hun buurt. Dirk De Weerd en Robert Dewitte, bewoners van de assistentieflats De Rode Poort, onderhouden sinds mei vorig jaar de site rond de vijver op het domein. Bijna elke dag steken ze een paar uur de handen uit de mouwen. “We zijn Dirk en Robert als stadsbestuur enorm dankbaar voor hun engagement. Ook de medebewoners van de assistentieflats appreciëren hun werk”, vertelt schepen Caroline Maertens.

Adopteer een stukje openbaar groen

Als bedanking ontvangen de peters en meters een cultuurbon van maximaal 50 euro. De waarde van de bon is afhankelijk van de oppervlakte van het perk of plantsoen. Daarnaast kunnen de peter of meter gratis compost, houtsnippers en composteerbare groenafvalzakken verkrijgen via de stadsdiensten.

Inwoners of verenigingen van de stad Izegem die zich willen inzetten voor het onderhoud van een stukje openbaar groen, kunnen zich aanmelden via www.izegem.be/adopteer-groen. Ook het toelagereglement is op de webpagina raadpleegbaar.