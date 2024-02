Stad Ieper zet 605 kilogram vis uit in de Vestingen

Sinds de huidige legislatuur wordt vrijwel elk jaar een grote hoeveelheid vis in de Vestingen uitgezet. Dinsdag ging het om 250 kg blankvoorn, 100 kg brasem, 100 kg winde, 100 kg zeelt, 10 schubkarpers en 50 snoeken.

“Met het uitzetten van de vissen wordt getracht om samen met de waterplanten die al werden aangebracht, verder te bouwen aan een gezond ecosysteem”, zegt schepen van Milieu Valentijn Despeghel. “Momenteel beschikken we over een zeer behoorlijk visbestand op de Vestingen, maar nu en dan moeten we dat bestand worden aangevuld. Vissen blijven niet eeuwig leven.” Steve Salomez toont zich tevreden door de goede samenwerking tussen Stad Ieper en de hengelaars. “Uiteraard zijn de vissers heel tevreden dat het visbestand perfect in evenwicht wordt gehouden.”

Kostprijs deels gerecupereerd

“De vissen die we nu uitgezet hebben, werden geleverd door een viskwekerij uit Zonhoven voor een bedrag van 5.500 euro. Dat bedrag wordt wel gedeeltelijk gerecupereerd door het uitreiken van visvergunningen die aan de toeristische dienst van de Stad Ieper aangevraagd kunnen worden. Het is wel zo dat visvergunningen voor jongeren onder de 18 jaar gratis worden geleverd. 605 kilogram vis lijkt misschien veel, maar het gaat ook over een wateroppervlakte van verschillende hectaren”, besluit schepen Despeghel. (EG)