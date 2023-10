Stad Harelbeke deelt gratis bomen uit: “Zelfs voor wie enkel terras heeft”

Tot en met 15 november kan je per adres in Harelbeke inschrijven om een gratis boom te ontvangen. Afhankelijk van de grootte van je tuin kan je kiezen uit een lijst met 23 bomen.

Deze actie is een initiatief van lokaal bestuur Harelbeke om inwoners te stimuleren om meer bomen aan te planten in hun eigen tuin. Een boom zorgt voor verkoeling, betere waterinfiltratie, meer biodiversiteit, zuurstof en schone lucht. Een boom is ook de perfecte schuilplaats voor heel wat diertjes en hij fleurt de omgeving op. “Door per adres een gratis boom te schenken, moedigen we onze inwoners aan om de natuur in hun eigen achter- of voortuin te brengen. Zelfs mensen die enkel een klein terras of balkon hebben, mogen rekenen op een gepaste boom”, aldus Tijs Naert, schepen van Natuur, Milieu en Groen. De boom ophalen kan op zaterdag 9 december tussen 9 en 12 uur in het stadsdepot, Broelstraat 23.

Klaveractie

Stad Harelbeke ondertekende het lokaal energie- en klimaatpact. Een van de streefdoelen daarvan is om tegen 2030 één boom extra per inwoner te planten. Op deze manier wil Harelbeke haar engagement behalen. Begin dit jaar lanceerde de stad al de Klaveractie voor een mooier Harelbeke.

“De geluksklaver gaat over de thema’s groen, energie en renoveren, deelmobiliteit en water. Door deel te nemen aan bepaalde acties maak je kans op tal van prijzen, met als hoofdprijs een elektrische fiets. Ook de bomenactie is een onderdeel van de Klaveractie.” Deelnemen kan via www.harelbeke.be/klaveractie

Je boom bestellen kan via www.harelbeke.be/bomenactie