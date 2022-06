Speuren naar aangespoelde organismen op allereerste strandspeurdag in Oostende

Dit weekend wordt in ons land de allereerste zogenaamde strandspeurdag gehouden. Bedoeling is om deelnemers kennis te laten maken met het speuren naar aangespoelde organismen en de telmethode. Dat meldt Natuurpunt woensdag.

De strandspeurdag op zaterdag 4 juni wordt georganiseerd door Belgische Strandwachten en de Nederlandse Stichting Anemoon. In Nederland onderzoeken vrijwilligers al sinds de jaren 1970 wekelijks of tweewekelijks het strand op aangespoelde zeedieren en wieren op vaste strandtrajecten. De voorbije twee jaar hebben Nederland en België de handen in elkaar geslagen en werden deze monitorsessies uitgebreid over de Belgische kust, maar het opzet is nu om het aantal strandtrajecten in ons land nog uit te breiden.

Door het strand systematisch te onderzoeken op aangespoelde organismen kregen onze noorderburen een zicht op de populatieveranderingen die zich voordoen in de nabije kustzone. Ze zagen onder meer hoe verschillende exoten – zoals Amerikaanse zwaardschede en de Amerikaanse ribkwal – de ganse kustlijn veroverden en hoe zuidelijke soorten – zoals de kleine heremietkreeft en de grijze zwemkrab – hun verspreidingsgebied naar het noorden hebben uitgebreid, waarschijnlijk als gevolg van klimaatverandering, aldus Natuurpunt.

De strandspeurdag start zaterdag om 9.30 uur in het zaaltje van Horizon Educatief op het strand van Oostende. Na een lezing over het project volgt een excursie op het strand, daarna is er nog een lezing over welke soorten je op het strand kan vinden en hoe deze te herkennen zijn, legt Nathalie Colpaert van de Strandwacht België uit. Vervolgens zullen de strandvondsten die gedaan zijn tijdens de excursie gezamenlijk met experts worden bekeken.