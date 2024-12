Snaaskerke krijgt krokustapijt: Verenigingen en bewoners planten 12.000 krokussen

Onder impuls van Steven Verhaeghe en de Snaaskerkse dorpsraad krijgt de deelgemeente er in één klap 12.000 krokussen bij. “Hiermee willen we zorgen voor een zogenaamde bloeiboog.”

Recent gingen verschillende dorpsbewoners aan het planten. Zo stroopten onder meer de lokale Chiro- en Okra-afdeling de mouwen op, net als leerlingen van basisschool De Horizon om samen met de dorpsraad en mede-initiatiefnemer Steven krokussen te planten.

Botanische varianten

“Het gaat om liefst 12.000 stuks die we in de grond hebben gestopt”, aldus Steven Verhaeghe. “We hebben alle bloemen nabij de toegang van de hoofdstraten in de grond gestopt. Denk aan de IJzerwegstraat, Kerkstraat en Dorpsstraat, maar ook rond haagjes. Het fijne is dat we zowel jong als oud bij het project betrekken. Weet je, 12.000 krokussen klinkt veel, maar je kan er zo’n 200 tot 300 per vierkante meter in de grond stoppen. We hebben ook gekozen voor botanische varianten die niet alleen in knol verdubbelen, maar ook nog eens uitzaaien.”

Steven Verhaeghe, die in Snaaskerke bekend is van de Bijen-Brouwerij, al samenwerkte met lokaal imker Daniël De Rycker en mee een bijenwandeling uitwerkte, ziet het grotere plaatje. “Enerzijds zullen alle krokussen zorgen voor een echt tapijt. Maar bovenal maken we op deze manier werk van een heuse bloeiboog om bestuivers het hele jaar door voldoende voedsel aan te bieden. Als we het principe toepassen, zorgen we voor bloeiende planten van februari tot en met november. En kijk, krokussen zijn één van de eerste bloeiers. Met dit initiatief zetten we Snaaskerke netjes in de kijker.”

Ecologisch maaibeheer

Er is ook een samenwerking met de Gistelse milieudienst om het ecologisch maaibeheer door te trekken. Zo worden de krokussen pas gemaaid/gesnoeid als ze vanzelf de bladeren laten hangen.