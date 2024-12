Zaterdag 28 december werd een sluikstort ontdekt langs de E403 ter hoogte van kilometerpaal 63.5, op de grens van Waardamme en Loppem, richting Brugge.

Op die plaats is er een uitwijkstrook voor wagens met pech. Het afval bevat onder andere een aantal blauwe zakken, tuinafval maar ook speelgoed, waaronder een loopfiets. Wanneer het afval juist gedumpt werd is niet duidelijk maar er is een vermoeden dat het tussen vrijdag voormiddag en zaterdag morgen gebeurd is.

De politie werd verwittigd en het afval zal op een latere datum geruimd worden in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.