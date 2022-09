Sint-Laureinsduinen in herfst in ere hersteld

In de herfst worden de Sint-Laureinsduinen in Westende in hun oorspronkelijke staat hersteld. Naast nieuwe laaggelegen poelen wordt 45 hectare duinen ontdaan van exoten.

Nadien moeten grazende pony’s de duinen behoeden tegen ongewild dichtgroeien. Tussen Westende en Lombardsijde vond je tot in 2004 de sporen van camping Cosmos, vooral bekend door de gelijknamige film van Jan Bucquoy en camping Chrystal Palace, uitgebaat door meester Jerome Coulier. Beide campings bevonden zich echter in beschermd duinengebied en moesten verdwijnen. Nu zijn de duinen eigendom van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust maar worden beheerd door het Agentschap Natuur en Bos.

Tijdens de werken worden de duinen hersteld in hun oorspronkelijke staat. Plantenexoten die hier niet thuishoren zoals rimpelroos en boksdoorn worden verwijderd en er worden in de laagstgelegen delen natte duinpannen en poelen aangelegd voor amfibieën. Men mikt onder meer op libellen, waterjuffers en de rugstreeppad. De werken starten op 3 oktober en duren anderhalve maand. Het gebied wordt volledig omrasterd waarna loslopende pony’s de duinen kunnen begrazen en open houden.

Tijdens de werken blijven de duinen toegankelijk voor wandelaars. Na de werken zorgen sassen voor toegang tot de afgerasterde duinen. “Ook het mountainbikepad blijft, al zal dat wel gedeeltelijk worden verschoven”, zegt sportschepen Henk Dierendonck. (PG)