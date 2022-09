Schuiferskapelle geeft trage wegen een naam en organiseert Dag van de Trage Weg

Op zondag 16 oktober organiseert stad Tielt in deelgemeente Schuiferskapelle de ‘Dag van de Trage Weg’. Die zondag zal het Bewonersplatform Schuiferskapelle een speciaal programma aanbieden aan inwoners en wandelliefhebbers waarbij de trage wegen in het dorp centraal zullen staan.

Een werkgroep van het bewonersplatform bliezen de trage wegen van de Plukwandelroute immers nieuw leven in. Sommige wegeltjes – zoals de Kuiperswegel en de Gilliaertwegel – kregen een nieuw naambordje, terwijl enkele wegeltjes zelfs een nieuwe naam kregen. “Zo plaatsen we met deze trage wegen niet alleen een extra stukje groen, maar ook een vleugje geschiedenis in de kijker”, aldus schepen Klaas Carrette (CD&V) die coördinator is voor Schuiferskapelle.

Geliefd pastoor

Daarom kan je sinds kort ook langs de Plukroutewegel, de Grote Kapellewegel en de Pastoor Paul Vercruyssewegel wandelen. “Die laatste wegel ligt naast de voormalige pastorij en is vernoemd naar Paul Vercruysse, die in 2018 stierf. Tussen 1984 en 2002 was hij hier een geliefd pastoor”, duidt Carrette.

Receptie

Alle vernieuwde trage wegen liggen langs het traject van de Plukwandelroute, die in 2021 uitgetekend werd. Op 16 oktober wordt er om 15 uur een begeleide wandeling georganiseerd, waarna er aansluitend ook een afsluitende receptie is waarbij er bijzondere aandacht zal zijn voor de inhuldiging van de Pastoor Paul Vercruyssewegel.