Schepencollege trakteert met nestkastjes

Een nestkastje en een drankje voor elke Ardooienaar. Hiermee trakteerde het schepencollege op de nieuwjaarsdrink in De Ark. Het gemeentebestuur lichtte ook de toekomstplannen toe en reikte de traditionele prijzen uit: Daphne Desseyn, Metafox, Walter Vandenberge en Johan Verhalle werden gehuldigd.

Een paar honderd Ardooienaren hebben zondagmiddag de weg gevonden naar De Ark voor de Nieuwjaarsdrink. Op de eerste zondagvoormiddag van 2025 nodigde het schepencollege de Ardooise bevolking uit voor een receptie naar aanleiding van het nieuwe jaar.

Tussen de knuffels, de zoenen en de wensen door gaf de burgemeester een toelichting bij de beleidsplannen en een terugblik op het voorbije jaar. In de meerjarenplanning voorziet Ardooie een schuldenvrije gemeente binnen twee jaar. Schepen van openbare werken Soenens kreeg een drukke agenda voor dit jaar, met onder andere de afwerking van de site in de Prinsendreef en de heraanleg van de Beverensestraat. Er worden ook her en der nieuwe voetpaden voorzien.

Prijsuitreiking

Drie verenigingen kregen traditioneel de gelegenheid om een verdienstelijke inwoner voor het afgelopen jaar te huldigen. Sportraadvoorzitter Herman overhandigde de prijs aan Daphne Desseyn, de jonge kampioene in het kogelstoten.

Vorig jaar zetten de leden van de perskring Luc Lambert in de kijker die zondag zijn opvolger mocht belonen: Metafox, wegens de internationale uitstraling voor Ardooie. De culturele raad huldigde kunstschilder Walter Vandenberge van het Penseeltje en Johan Verhalle, die afscheid nam van de Horizon. Als afsluiter van de receptie vond de trekking van de hoofdprijzen van de eindejaaractie van de lokale handelaars plaats. De vijf hoofdprijzen, aankoopbonnen van vijfhonderd euro, gingen naar Rosa Vanmoen, Martine Vandenheede, Nicole Delarue, Mario Biebuyck en Stefabo Desmet. (JM)