Rooiwerken en nieuwe aanplantingen voor sportpark De Schorre in Oostende

Na een inventarisatie van alle bomen en struiken zet Stad Oostende de eerste stappen naar een duurzaam beheer van het sportpark De Schorre. Om de bomen en struiken gezond te houden, zijn er niet alleen rooiingen maar ook diverse aanplantingen. De werken starten deze maand.

Begin 2022 werden alle 1.936 bomen en struiken in de noordoostelijke buffer van het Sportpark ‘De Schorre’ nagezien en geïnventariseerd door een boomexpert aangesteld door Farys. Sinds de aanplant eind jaren 70 is dit nog niet gebeurd.

“Na meer dan 50 jaar nemen we nu ook dit stuk van De Schorre echt onder handen. Zo houden we niet alleen ons prachtig sportpark voor vele jaren gezond, we bieden zo ook oplossingen voor de vele bekommernissen van de omwonenden in de Zilverlaan”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein.

Ongezonde situatie

Sinds de aanplant zijn de bomen ondertussen gegroeid tot meer dan 20 meter hoog en staan ze na al die jaren nog steeds op dezelfde korte afstand bij elkaar. Dit zorgt voor een zeer grote concurrentiestrijd tussen de bomen. Weinig bomen kunnen op die manier veilig en volledig uitgroeien.

Hoogdunning als oplossing

Om een oplossing te bieden aan de huidige groei- en lichtconcurrentie in de verschillende groeilagen kiest Stad Oostende voor een (hoog)dunning. Concreet gaat het over het rooien van de dode, onveilige, zieke en beschadigde bomen, evenals de bomen waarvoor een dunning te laat komt.

“Op dit moment domineren uitheemse populieren, witte abelen en zieke essen het noordoostelijke deel van het Sportpark. Het is een slecht onderhouden, soortenarm geheel dat we nu eindelijk kunnen transformeren. We toveren de zone om in een gelaagde, groene buffer en planten maar liefst 840 nieuwe inheemse bomen en struiken aan waaronder eiken, elzen, meidoorns en nog een tiental andere streekeigen soorten. Kortom: een paradijs voor de lokale fauna”, licht schepen van Mens & Milieu Silke Beirens toe.

Gefaseerde aanpak

Het rooien en snoeien van alle bomen wordt gefaseerd aangepakt begin 2023 tot eind 2024, dit om de impact op de omgeving te verlichten. Alle rooiingen zullen na het indienen van een kapmachtiging bij Agentschap Natuur & Bos met de boswachter op het terrein worden besproken.

In eerste fase worden de bomen achter de woningen van de Zilverlaan aangepakt. Daarna starten de werken aan de Oostzijde (kant Stuiverstraat).